Neue Details im Fall des wegen Verdachts auf Vergewaltigung auf Ibiza festgenommenen Fußballprofis Atakan Karazor. Der 25-jährige Spieler vom VfB Stuttgart soll sein mutmaßliches Opfer bei einer Gegenüberstellung vor Gericht wiedergetroffen haben. Das berichtet die "Bild".

Vor dem Untersuchungsgericht Nummer vier in der Hauptstadt Ibiza hätten der Fußballer und sein Freund sich auch Fragen stellen müssen, die sich aus der medizinischen Untersuchung der 18-jährigen Spanierin im Krankenhaus Can Misses ergaben. Die beiden Männer erklärten, es habe sich um einvernehmlichen Sex gehandelt. Mysteriös bleibt die Rolle der Begleiterin des mutmaßlichen Opfers. So soll sie laut "Bild" vor Gericht erklärt haben, es habe keine Gewalt gegeben. Nach der Aussage sei sie aber weinend zusammengebrochen.

Der Vorfall hatte sich in der Nacht auf den 8.6. in der Nähe von Sant Josep ereignet. Die beiden jungen Männer sollen die junge Frau und deren Freundin in der Diskothek "Pacha" kennengelernt haben und später in den Club "Cova Santa" gezogen sein. In der Nähe hatten sich der Profi und sein Kumpel demnach eine Villa gemietet. Dort soll die Tat stattgefunden haben.

Untersuchungshaft ohne Kaution

Die beiden Männer wurden nach der Festnahme am Tag darauf zunächst in die Wache der Guardia Civil gebracht, um eine Aussage zu machen und dann der Justiz überstellt. Der Ermittlungsrichter wies die beiden mutmaßlichen Täter in Untersuchungshaft ein, ohne die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen.

Die Informationslage zu dem Fall ist spärlich. Das liegt auch daran, dass das Gefängnis auf Ibiza keinen zuständigen Mitarbeiter für die Presse hat. Anfragen werden an die balearische Justizbehörde weitergeleitet. "Ehrlich gesagt, kann ich gerade nicht einmal sagen, ob die Deutschen noch im Gefängnis auf Ibiza oder in Palma de Mallorca sind", erklärte eine Sprecherin Anfang der Woche gegenüber der MZ. Eine Verlegung sei aber unwahrscheinlich. "Solange auf Ibiza Platz ist, bleiben sie dort." Das Gefängnis kann in 52 Zellen 112 Gefangene beherbergen. Es liegt zwischen Flughafen und Ibiza-Stadt etwa vier Kilometer entfernt vom Stadtzentrum.