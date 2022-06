Fußballprofi Atakan Karazor wird die kommende Bundesliga-Saison wohl verpassen. Wie eine Sprecherin der balearischen Justizbehörde der MZ erklärte, werde der Spieler des VfB Stuttgart "noch Wochen oder Monate im Gefängnis bleiben". Dem 25-jährigen Deutschen und einem gleichaltrigen Freund, bei dem es sich nicht um einen Fußballprofi handelt, wird vorgeworfen, auf Ibiza eine 18-jährige Frau vergewaltigt zu haben.

"Am Freitag hatte die Richterin für die beiden Deutschen die Untersuchungshaft ohne die Möglichkeit einer Kaution angeordnet", so die Sprecherin. Dagegen können die zwei Angeklagten zwar Berufung einlegen, doch bis darüber entschieden wird, können Wochen oder gar Monate vergehen.

Maximal 112 Gefangene auf Ibiza

Die Informationslage zu dem Fall ist spärlich. Das liegt auch daran, dass das Gefängnis auf Ibiza keinen zuständigen Mitarbeiter für die Presse hat. Anfragen werden an die balearische Justizbehörde weitergeleitet. "Ehrlich gesagt, kann ich gerade nicht einmal sagen, ob die Deutschen noch im Gefängnis auf Ibiza oder in Palma de Mallorca sind", so die Sprecherin. Eine Verlegung sei aber unwahrscheinlich. "Solange auf Ibiza Platz ist, bleiben sie dort." Das Gefängnis kann in 52 Zellen 112 Gefangene beherbergen. Es liegt zwischen Flughafen und Ibiza-Stadt etwa vier Kilometer entfernt vom Stadtzentrum.

Keine vorzeitige Anhörung

Die "Bild-Zeitung" hatte von einer möglichen Anhörung am Montag (13.6.) berichtet, bei der über die weitere Untersuchungshaft entschieden wird. Ähnlich war mit den Kegelbrüdern auf Mallorca verfahren worden, wo fünf der 13 Männer nach etwa zwei Wochen freikamen. "Am Montag gab es keine Anhörung. Nach der Einweisung in Untersuchungshaft vom Freitag ist der Fall für uns vorerst abgeschlossen", sagte die Sprecherin der Justizbehörde. Ohne die offizielle Berufung könnten sich die zwei Deutschen keine Hoffnung auf eine Freilassung vor dem Prozess machen.

Der VfB Stuttgart startet am 25. Juni mit Leistungstests in die Vorbereitung für die neue Bundesliga-Saison. In der vergangenen Spielzeit hatte Karazor 24 Spiele für die Schwaben absolviert, die in der letzten Minute den Abstieg verhinderten.