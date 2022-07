Eine deutsche Familie ist in der Nacht auf Samstag (2.7.) gegen 0 Uhr mitten im Zentrum von Palma de Mallorca Opfer eines Raubüberfalls geworden. Der 52-jährige Mann wartete gemeinsam mit seiner 39-jährigen Frau und der 13-jährigen Tochter auf Höhe des Carrer Sant Feliu vor dem Geschäft Massimo Dutti auf ein Taxi.

Von hinten näherte sich in diesem Moment ein junger Mann, der dem Familienvater in den Rücken sprang, sodass dieser auf die Straße stürzte. "Und das trotz meinen 1,90 Meter Körpergröße und der kräftigen Figur", berichtet der Mann der MZ am Telefon.

Als der Deutsche auf der Straße lag, griff ein zweiter Täter die Frau an und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Die 39-Jährige schaffte es, die Tasche bei sich zu behalten, und trat dem Angreifer zwischen die Beine. "Trotzdem hat er mich danach auch auf die Straße geschubst", erzählt die Frau. Ebenso sei ihre Tochter auf den Asphalt gestoßen worden.

Auch die Tochter wehrt sich heftig

Die Familie habe lautstark um Hilfe gerufen, auch die Tochter habe versucht, auf die Täter loszugehen und laut geschrien. Durch den Lärm wurde eine Gruppe junger Leute, die einige Meter entfernt stand, auf den Überfall aufmerksam. "Ein junger Mann aus Berlin hat dann einen der Täter niedergestreckt, bekam aber von einem anderen einen Schlag auf den Kopf verpasst", berichtet die Frau weiter. Die drei Täter seien geflüchtet, ohne etwas erbeutet zu haben.

Die deutsche Familie suchte anschließend Schutz im nahegelegenen Hotel Can Alomar. "Dort berichtete uns der Portier, dass es an dieser Stelle nicht zum ersten Mal zu einem solchen Überfall gekommen ist", berichtet die Frau weiter. Auch deswegen habe man beschlossen, sich an die Presse zu wenden.

Immer dieselbe Masche

Die Masche laufe meist nach dem selben Muster ab, sei ihnen vom Portier erklärt worden. Üblicherweise stehen zwei der Angreifer an der Apotheke an der Plaça de la Reina und beobachten die vorbeigehenden Urlauber. Haben sie eines oder mehrere Opfer ausgeschaut, folgen sie ihnen in einem Abstand von 15 bis 20 Metern bis zum Taxistand. In dem Moment kommt ein dritter Mann barfuß den Carrer Sant Feliu heruntergesprintet und verpasst einem der Opfer einen Tritt in den Rücken.

Für die Familie aus Deutschland ist der Überfall glimpflich abgelaufen: "Uns geht es allen bis auf eine zerbrochene Sonnenbrille und ein paar blaue Flecken wieder gut", sagt die Deutsche, die mit ihrer Familie bereits seit Ende der 90er-Jahre regelmäßig auf die Insel kommt und sich nach eigenen Angaben "immer sicher gefühlt hat".

Eine Anzeige hat die Familie nicht gestellt. Eine Stellungnahme der Polizei steht noch aus.