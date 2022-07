Ein Kutschpferd ist am Samstag an der Plaça Rei Joan Carles I im Zentrum Palmas zusammengebrochen. Die Urlauber, die während der Hitzewelle beschlossen hatten, eine Fahrt zu machen, blieben trotzdem in der Kutsche sitzen. Der Fahrer versuchte unterdessen, das Pferd wieder zum Aufstehen zu bewegen. Ein Video von diesem Vorfall, das die tourismuskritische Seite "Recuperar Balears" (die Balearen zurückgewinnen) auf ihrem Twitteraccount veröffentlichte, hat im Netz für Entrüstung gesorgt. Darin ist zu sehen, wie der Fahrer am Kopf des Tieres zieht.

Verstehen die Touristen die Passanten überhaupt? Passanten rufen ihm zu, dass er dem Pferd Wasser geben soll. Andere sagen den Urlaubern, dass sie doch aus der Kutsche aussteigen sollen. Ob die Passagiere aber wirklich, wie im Internet von vielen Kommentatoren behauptet, sitzen geblieben waren, um weiterzufahren, ist unklar. Auch ungewiss ist, ob sie die Passanten, die sie zum Aussteigen auffordern, überhaupt verstehen. Gegen Ende des Videos sieht es so auf, als ob das Tier wieder versuchen würde aufzustehen. Wie es weiterging, ist allerdings nicht bekannt. 23/07/2022 #PalmaDeMallorca, Caballo se desploma tras aguantar temperaturas de 40°. El dueño se mofa y los turistas se niegan a bajarse. Siglo XXI@ProgresoenVerde @ajuntpalma @hila @xiscod @CsPalmaMallorca @mercelestep @TotsBalears @SucesosIB @IB_Sucesos @CronicaBalear_ pic.twitter.com/nhxDkivI3G — Recuperar Balears 🇺🇦🇪🇺 (@RecuperaBalears) 24 de julio de 2022 Die Diskussion um die Pferdekutschen, die größtenteils von Touristen verwendet werden, geht schon lange. Tierschützer verlangen, sie ganz zu verbieten, die Tierschutzpartei "Progreso en Verde" hat 2020 auf dem Online-Portal change.org mehr als 120.000 Unterschriften für diese Forderung gesammelt. Doch die Stadt erklärt, dass sie die vergebenen Lizenzen nicht einfach einziehen können. Stattdessen werden keine neuen Lizenzen vergeben, dadurch sollen die Kutschen nach und nach verschwinden. Ein Problem ist dabei, dass nicht jeder Kutscher seine Lizenz zurückgibt, wenn er in Rente geht, manche vererben sie auch an Jüngere weiter. Daher könnte es mit diesem Vorgehen noch lange dauern, bis keine Kutschen mehr durch Palma fahren. Zumindest einen Teilerfolg haben die Tierschützer allerdings errungen: Bei Temperaturen ab 36 Grad, also der Warnstufe Geld des spanischen Wetterdienstes Aemet, dürfen die Kutschen nicht fahren. Damit sollen genau solche Szenen wie die vom Samstag verhindert werden.