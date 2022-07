Die Nationalpolizei hat am Sonntag (24.7.) auf Mallorca zwei Männer festgenommen, die zu einer spanienweit tätigen Rolex-Bande gehören soll. Sie sollen es auf die Luxus-Uhren von Urlaubern abgesehen haben. Das geht aus einer Pressemitteilung von Donnerstag (28.7.) hervor.

Im Zeitraum von Mai bis Juli gingen bei der Polizei 23 Anzeigen wegen Diebstahl ein, die der Bande zugerechnet werden können. Der Wert des Diebesguts wird auf mehr als 300.000 Euro geschätzt.

Diebe schlugen nachts zu

Dabei war das Vorgehen immer gleich: Die Diebe suchten sich ihre Opfer am Paseo Marítimo in Palma, in Cala Mayor oder an der Playa de Palma aus und schlugen nachts zu. Einer der Diebe lenkte das Opfer ab, ein Komplize riss die Uhr vom Arm. In sieben der 23 Fälle haben die Kriminellen vorweislich Gewalt angewendet und die Uhrenträger geschlagen oder zu Boden geworfen.

Als Urlauber getarnt

Wie die Ermittlung der Polizei ergab, handelt es sich um eine Gruppe Marokkaner, die in Barcelona wohnt und für die Raubzüge auf die Insel kommt. Dabei tarnten sie sich als Touristen und buchten normal Zimmer in einem Hotel auf Mallorca gebucht. Innerhalb der Gruppe gab es eine klare Aufteilung der Arbeiten. Nach einem erfolgreichen Diebstahl reiste einer der Kriminellen direkt ab, damit bei einer eventuellen Festnahme nicht das ganze Diebesgut der Bande gefährdet wird.

Die Ermittler fanden heraus, dass zwei der Männer mit der Fähre die Insel verlassen wollten und nahmen die Diebe im Hafen von Palma de Mallorca fest. Der Ermittlungsrichter ordnete am Dienstag (26.7.) Untersuchungshaft für beide an. Die Ermittlung geht weiter und die Polizei schließt weitere Festnahmen nicht aus.