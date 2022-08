Die einen nutzen ihre Ferien, um auf Mallorca feuchtfröhlichen Urlaub zu machen, die anderen möchten genau diesen Menschen Gott näherbringen. Bis zum 8. August sind für das Projekt "Reach Mallorca" wieder junge Christen aus Deutschland und der Schweiz freiwillig auf der Insel im Einsatz - entsandt von der überkonfessionellen Bibel- und Missionsschule Gospeltribe. Die Initiative spricht von 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Von diesen bekommen offenkundig verlorene Seelen, die in der britischen Party-Hochburg Magaluf im Suff den Heimweg nicht mehr finden, dieser Tage Hilfe: Sogenannte "Street Angels" in gelben Warnwesten bringen betrunkene Touristen sicher ins Hotel zurück. Ein Akt der Nächstenliebe, wo tiefgründige Gespräche über den Glauben wohl eher nicht mehr möglich sind. "Würde Jesus heute über die Erde laufen, wäre er auch am Ballermann. Davon sind wir überzeugt", sagt Mitorganisator Johannes Baumann in einer Pressemitteilung von Gospeltribe.

Kooperation mit Kirchengemeinden der Insel

Und so sind die Freiwilligen in anderer Form auch an der Playa de Palma aktiv: Im Dienste des Herren finden in der Nähe des "Megapark" abends 30-minütige Strandgottesdienste zu Themen wie "Party, Sex und Sonnenbrand (...) und was Gott zu diesen Dingen sagen würde" statt, wie es in der Mitteilung heißt. Dazu gibt es Straßenkunst und Musik, auf Wunsch kann man auch für sich beten lassen. Nach Angaben der Initiative hören allabendlich etwa 150 bis 200 Passanten zu.

Organisiert werden die Gottesdienste am Ballermann schon seit mehr als zehn Jahren. Eine Neuheit diesmal sei, dass sie in Kooperation mit Kirchengemeinden auf der Insel stattfinden. So sollen am Samstagabend (6. August) rund 200 spanische Jugendliche den Einsatz der jungen Christen unterstützen, die zum Großteil aus Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hamburg, Bayern, der Region Zürich und Bern kommen.