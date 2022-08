Die mit Hilfe der Polizei am Wochenende aus einem Hotel an der Playa de Palma herausgeworfenen sechs Urlauber waren Holländer. Das berichtet der MZ ein Mitarbeiter des Hotels. Demnach gehörten zu dieser Gruppe auch noch weitere Gäste, die nach dem Rausschmiss ihrer Freunde ihren Unmut an der Unterkunft ausließen und Handtücher und Bettlaken der Zimmer zerrissen und zerschnitten. Sie blieben noch bis Montag (1.8.) in der Unterkunft.

Beim Check-out kam es dann erneut zu unschönen Szenen: Einer der Urlauber habe sich zunächst geweigert, den Zimmerschlüssel zurückzugeben, erzählt der Hotel-Mitarbeiter. Beim Saubermachen der Zimmer habe man dann bemerkt, dass die Urlauber die Laken und Handtücher in Einzelteile zerlegt haben. Vorausgegangen war dieser Racheaktion bereits am Wochenende der Rauswurf von sechs jungen Leuten aus der größeren Gruppe aus dem Hotel. Wie die Online-Zeitung "Crónica Balear" berichtet, zeigten sich die betreffenden Urlauber aufgebracht und ließen sich auch vom Hotelpersonal nicht zur Ruhe bringen. Die jungen Leute waren offenbar derart betrunken, dass eine normale Unterhaltung nicht mehr möglich war. Die Angestellten im Hotel entschieden sich dazu, die Polizei zur Hilfe zu holen, die die Gruppe aus der Unterkunft warf. Urlauber durften nicht zurück ins Hotel Die sechs Randalierer durften nach ihrem Rauswurf nicht wieder in das Hotel zurückkehren und haben sich für die letzten Nächte ihres Urlaubs laut dem Mitarbeiter wohl eine andere Unterkunft gesucht. Die Urlauber erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Benimmregeln in der Urlauberhochburg. Die Urlauber hatten die Regeln nicht beachtet, die sie beim Check-in im Hotel noch selbst gelesen und unterschrieben hatten. Die Hoteliers an der Playa de Palma hatten bereits im Jahr 2020 beschlossen, dass alle Touristen im Moment der Ankunft im Hotel ein entsprechendes Dokument unterzeichnen müssen. /jk