Die Guardia Civil hat im Fall der Prügel-Attacke auf den Polizei-Chef von Porreres auf Mallorca am Donnerstag (22.9.) drei weitere Jugendliche festgenommen. Zwei von ihnen sollen minderjährig sein. Bereits am Mittwoch waren zwei junge Männer verhaftet worden. Den fünf jungen Leuten werden ein Angriff gegen die Staatsgewalt, Bedrohung und Sachschäden vorgeworfen.

Am Freitag entschied das Gericht in Manacor, dass drei der Festgenommenen in Untersuchungshaft kommen. Einer von ihnen kann gegen eine Kaution von 3.000 Euro freikommen.

So stellt das Umfeld des Polizisten den Vorfall dar

Derweil gehen die Darstellungen über den Vorfall in der Nacht auf Sonntag weiter auseinander. Der Chef der Ortspolizei, Sebastià Mora, soll manchen Zeugenaussagen zufolge bei einer Feier des Fußballclubs mehrere Jugendliche zurechtgewiesen haben, die junge Mädchen sexuell belästigt haben sollen. Unter den Opfern der Belästigung soll sich auch Moras minderjährige Tochter befunden haben.

Die jungen Männer hätten auf die Aufforderung mit Schlägen und Tritten reagiert, sodass einige Teilnehmer der Party dem Polizei-Chef zur Hilfe kamen. Nach der Schlägerei verließen Mora und einige andere die Party. Anders als bislang berichtet, lauerten ihm die Jugendlichen nicht vor der Haustür auf, sondern attackierten das Auto des Beamten. Später seien die Jugendlichen zurück zur Feier gegangen und hätten eine weitere Schlägerei angezettelt.

Das sagt das Umfeld der Festgenommenen

Andere Zeugen aus dem Umfeld der Festgenommenen berichten von einem ganz anderen Verlauf des Abends. Ein junger Mann erklärte gegenüber der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" am Mittwoch, dass es der Polizei-Chef gewesen war, der mit der Gewalt begonnen hätte. Er habe einem 13-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Mora glaubte wohl, dass er in die Belästigung der Mädchen involviert war.

Zahlreiche andere seien dem Beamten zur Hilfe gekommen und hätten auf die Jugendlichen eingeschlagen, die zahlenmäßig deutlich unterlegen waren und laut eigenen Angaben nichts mit der Belästigung zu tun hatten. Einem der jungen Leute wurde der Arm gebrochen, einem anderen die Nase.

Am Donnerstag meldete sich eine weitere Zeugin, die Schwester eines der Festgenommenen, zu Wort. Sie berichtete gegenüber dem Regionalsender IB3, dass der Angriff des Polizisten und der anderen Männer rassistisch motiviert gewesen sei. Bei den Jugendlichen soll es sich Medienberichten zufolge um die Söhne marokkanischer Einwanderer handeln. /pss