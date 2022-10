Eine vermeintliche kleine Straftat mit großen Folgen: Weil sie einen Zug an einem Bahnhof in Marratxí mit Graffiti besprüht haben, sind zwei Männer auf Mallorca zu 14 Monaten Haft verurteilt worden. Die Tat geschah am 14. März 2019. An der Zugstation im Ortsteil Es Figueral besprühten an diesem Tag drei Personen, von denen eine unerkannt entkam, einen Zug. Ein Polizeibeamter, der gerade nicht im Dienst war, beobachtete die Tat und konnte die Männer später identifizieren.

Sprayer müssen Schaden zurückzahlen Der Anwalt der beiden versuchte vor Gericht wegen fehlender Beweise einen Freispruch zu erlangen, doch die Zeugenaussage war nicht der einzige Grund für die Verurteilung: Bei ihrer Festnahme trugen die Männer Handschuhe und Graffiti-Flaschen in den Farben mit sich, mit denen der Zug besprüht worden war. Der Zug musste nach dem Vorfall frisch gestrichen werden, insgesamt entstand ein Schaden im Wert von 1.396 Euro. Die beiden Männer wurden neben ihrer Haftstrafe zu Geldstrafen von 2.520 Euro und der Rückzahlung des Schadens verurteilt.