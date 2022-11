Ein russischer Staatsbürger wird des Schmuggels beschuldigt, weil er bei seiner Landung in Palma de Mallorca aus der Schweiz eine Uhr im Wert von 180.000 Euro nicht deklariert hatte. Die Staatsanwaltschaft fordert nun eine 15-monatige Haftstrafe für den in Calvià lebenden Mann, der versucht habe, sich seinen steuerlichen Verpflichtungen zu entziehen. Er soll zudem eine Geldstrafe in Höhe von 240.000 Euro zahlen und den Staat mit weiteren 37.000 Euro entschädigen.

Der Vorfall ereignete sich im Februar 2020. Die Schweizer Behörden hatten die spanischen Behörden darüber informiert, dass der Mann auf die Insel reiste. In der Schweiz hatte er eine Rückerstattung der Mehrwertsteuer für den Kauf der Uhr beantragt, weshalb er von der Guardia Civil abgefangen wurde. Nach Angaben der Ermittler wurde der Angeklagte nach seiner Landung in Palma ausfindig gemacht und "diskret verfolgt".

Der Angeklagte sagt, er habe die Beamten nicht verstanden

Als der Mann den Ankunftsbereich verließ, ohne durch den Zoll zu gehen, wurde er abgefangen und gefragt, ob er etwas zu verzollen habe. Der Beschuldigte verneinte das, woraufhin ihn die Beamten zurück in den Zollbereich brachten und sein Gepäck untersuchten. Darin fanden sie die Uhrenschatulle und die Rechnungen für den Kauf in der Schweiz. Sie überprüften dann, ob er die Uhr am Handgelenk trug, beschlagnahmten das Schmuckstück und klagten den Mann wegen Schmuggels an.

Der Angeklagte behauptete in der Gerichtsverhandlung am Donnerstag (10.11.) in Palma, dass er nie versucht habe, Steuern zu hinterziehen. Bei seiner Ankunft auf Mallorca habe er die Luxusuhr nicht angegeben, weil er nur Russisch könne und die Beamten, die ihn am Flughafen abfingen, nicht verstanden habe. Auch die Schilder im Zollbereich habe er nicht lesen können.

Er erklärte, dass er anschließend in Anwesenheit eines Freundes, der als Dolmetscher fungierte, die Steuern mit einer Kreditkarte bezahlen wollte. Die Beamten hätten ihm jedoch gesagt, dass es dafür zu spät sei und dass er bereits eine Straftat begangen habe. Sein Anwalt beantragte Freispruch. Das Urteil steht noch aus. /bro