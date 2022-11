Das Sturmtief Denise sorgt für heftige Windböen auf Mallorca. Der spanische Wetterdienst Aemet hat Warnstufen ausgegeben. Das Rathaus von Palma rät den Bürgern davon ab, in der Nähe von hohen Bäumen spazieren zu gehen. Erst am Mittwoch lässt der Wind langsam nach.

In der Nacht auf Dienstag sollen die Windböen nochmal stärker werden. Es ist wohl keine schlechte Idee, vorsichtshalber die Fensterläden zu schließen und Gartenmöbel in den Schuppen zu packen. Bis 6 Uhr morgens gilt die Sturmwarnung Orange im Süden, Westen und Osten Mallorcas. Im Norden und der Inselmitte gilt die Warnstufe Gelb. Mit bis zu 100 km/h pustet der Wind. Letztere hat Aemet zudem für Regen und Gewitter ausgegeben. An der Küste im Süden um Palma de Mallorca und vor der Tramuntana sind acht Meter hohe Wellen möglich, daher gilt dort Warnstufe Orange. An den restlichen Küsten gilt Warnstufe Gelb. Ab 21 Uhr und bis 8 Uhr gilt an allen Küsten Warnstufe Orange.

Gegen 3 Uhr nachts werden die Tiefstwerte erreicht. Diese liegen bei 8 Grad in Pollença, 13 Grad in Palma de Mallorca. In der Nacht regnet es noch. Der Dienstag soll hingegen sonnig werden. Der heftige Westwind bleibt erhalten und wird erst gen Abend schwächer.

Am Mittwoch wird es wieder wärmer

Die Temperaturen sinken spürbar auf Höchstwerte zwischen 15 und 17 Grad. In der Nacht bleibt die Lage unverändert. Wie bereits am Wochenende wird es nur an einem Tag kühl. Denn schon am Mittwoch steigen die Temperaturen wieder deutlich an. Bis zu 23 Grad sind möglich. Die Sonne scheint, ein paar Wolken umzingeln sie aber auch. Bis zum Nachmittag gilt noch an den Küsten im Süden, Westen und Osten die Warnstufe Gelb.

Ab dem Donnerstag wird das Wetter auf Mallorca konstanter. Die Temperaturen liegen um die 20-Grad-Marke und die Sonne scheint meistens. Am Freitag könnte es ein paar Regentropfen geben. Das Wochenende wird schön. /rp