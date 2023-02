Je länger der Prozess gegen Frank Hanebuth und die Hells Angels dauert, desto mehr verlieren sich die Zeugenbefragungen in Details. Dieses Gefühl hatte man zumindest am sechsten Verhandlungstag am Dienstag (7.2.) vor dem Nationalen Gerichtshof in San Fernando de Henares nahe Madrid. Die Suche nach der Wahrheit gestaltet sich zunehmend mühsam, vieles wiederholt sich. Was vor allem an der Auswahl der Zeugen liegen dürfte.