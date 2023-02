Glück im Unglück für ein deutsches Paar, das sich bei einer Wanderung auf Mallorca verlaufen hatte: Die beiden 58 Jahre alten Urlauber waren am Donnerstag (16.2.) zu einer Wanderung in den Torrent de na Mora, einem Sturzbach nahe Port de Sóller, aufgebrochen. Untergebracht waren die beiden in einem Hotel in Port de Sóller.

Auf dem Weg verirrten sie sich, und weil sie keinen Handyempfang hatten, konnten die beiden Deutschen keine Hilfe holen. Das Paar musste die kalte Nacht im Freien verbringen und konnte erst am nächsten Tag Hilfe holen. Einheit GREIM kommt mit Hubschrauber Die Rettung übernahm dann mit einem Hubschrauber die Bergrettungseinheit GREIM der Guardia Civil. Die beiden Wanderer befanden sich in gutem Gesundheitszustand, obwohl sie die ganze Nacht unter freiem Himmel verbracht hatten. An Ort und Stelle wurde das Paar mit Wasser und dicken Jacken versorgt und in Sicherheit gebracht. Die Guardia Civil weist in diesem Zusammenhang einmal mehr darauf hin, dass die meisten Unglücke und Zwischenfälle im Gebirge dadurch zustande kommen, dass die Ausflügler ihre Fähigkeiten überschätzen, die Route mangelhaft planen und vorbereiten oder einfach zu unerfahren sind. Anspruchsvollere Wanderungen sollten daher nach Möglichkeit immer gemeinsam mit geübten Personen unternommen werden. Außerdem sollte die Ausrüstung zum Anlass passen und die nötige körperliche Fitness vorhanden sein. /jk