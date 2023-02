In Palma de Mallorca hat die Ursachenforschung begonnen, wie sich mitten auf dem Innenstadtring der Avenidas ein riesiges Loch auftun konnte. Derzeit erwägen die städtischen Wasserwerke Emaya zwei Möglichkeiten: Entweder platzte eine Trinkwasserleitung, deren Wasser dann den Untergrund unterspülte, was die Asphaltdecke einbrechen ließ.

Oder aber das Dach eines ebenfalls unter der Straße entlangführenden eiförmigen Abwasser- und Regenwasserkanals aus den 50er-Jahren stürzte ein. Das etwa sechs mal sechs Meter große und vier Meter tiefe Loch hat auch Teile der mittelalterlichen Stadtmauer freigelegt.

Erster Riss fiel gegen 21 Uhr auf

Die Straßendecke war in der Nacht auf Dienstag inmitten der anhaltenden Niederschläge des Sturmtiefs "Juliette" eingebrochen. Ein erster Riss an der Kreuzung der Avenidas mit Sant Miquel und 31 de Diciembre sei gegen 21 Uhr aufgefallen, sagte die für die öffentliche Sicherheit zuständige Stadträtin Joana Maria Adrover. Gegen Mitternacht habe sich dann die Straßendecke aufgetan.

Arbeiter waren am Dienstagvormittag damit beschäftigt, die Stelle abzusichern und den Schaden zu bemessen. Die Straße ist in Richtung Plaça d'Espanya auf einer Spur für den öffentlichen Nahverkehr geöffnet. Autos werden über den Tunnel unter der Avenida Alemania auf die Straßen General Riera und Antoni Marqués umgeleitet. Die Reparaturarbeiten könnten nun eine Woche in Anspruch nehmen, hieß es am Dienstag bei Emaya.

Weiteres Loch am Paseo Marítimo

Ein weiteres, allerdings kleineres Loch tat sich am Paseo Marítimo auf Höhe der früheren Diskothek Pachá auf. Aktuellen Erkennissen zufolge war der Bruch eines Abwasserrohrs dafür verantwortlich. Der Verkehr in Richtung Porto Pí wurde über die Straßen Monseñor Palmer und Joan Miró umgeleitet. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass die Straße noch am Dienstag wieder für den Verkehr freigegeben werden kann.

Sorge um abgesenkten Asphalt auf den Avenidas

Zwischenzeitlich gab es Befürchtungen, die Straßendecke könnte auf den Avenidas auch noch anderswo aufbrechen. An der Ecke zur Straße Bartomeu Ferrà gegenüber dem Kaufhaus El Corte Inglés senkte sich der Asphalt merklich ab. Die Polizei regelte den Verkehr. Eine Analyse der Situation vor Ort ergab, dass keine Gefahr eines Einbruchs bestand. Arbeiter rückten schnell an und asphaltierten gegen Mittag die Stelle neu. Der betroffene Abschnitt war schon gegen 13 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben.