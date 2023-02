Wohl infolge der großen in den vergangenen Stunden über der Insel niedergegangenen Wassermengen ist in Palma de Mallorca an mindestens drei exponierten Stellen die Straßendecke eingebrochen. Auf dem Innenstadtring Avenidas hat sich auf Höhe der Straße 31 de Desembre in der Nacht auf Dienstag (28.2.) ein etwa sechs mal sechs Meter großes und vier Meter tiefes Loch aufgetan. Es befindet sich auf dem Mittelstreifen auf Höhe der Fußgänger- und Fahrradampel. Verletzte gab es ersten Informationen zufolge nicht.

#ÚLTIMAHORA #AMPLIACIÓ Espectacular sotrac a les avingudes de Palma. Concretament, a l’avinguda Joan March, enfront de l’antiga seu de Sa Nostra.



➡️ A tota Mallorca, #Juliette ha deixat prop d’un centenar d’incidències: https://t.co/nkFmhlkU5X pic.twitter.com/XHOCgwWTAq — IB3 Notícies (@IB3noticies) 28 de febrero de 2023 Arbeiter sind am Dienstagvormittag damit beschäftigt, die Stelle abzusichern und den Schaden zu bemessen. Die Straße ist in Richtung Plaça d'Espanya auf einer Spur für den öffentlichen Nahverkehr geöffnet. Autos werden über den Tunnel unter der Avenida Alemania auf die Straßen General Riera und Antoni Marqués umgeleitet. Wie es zu dem Straßeneinbruch auf den Avenidas in Palma de Mallorca kommen konnte Aktuellen Informationen zufolge (10 Uhr) ist ein Rohr der Kanalisation beeinträchtigt worden. Die Wasserversorgung sei davon nicht unterbrochen worden, allerdings sei der Wasserdruck teilweise etwas niedriger, hieß es vom Rathaus Palma. Zunächst konnte nicht bestätigt werden, dass das Sturmtief "Juliette", das über die Insel fegt, mit dem Zwischenfall in Zusammenhang steht. Bürgermeister José Hila und andere Vertreter der Stadtverwaltung machten sich am Dienstagmorgen ein Bild von der Lage vor Ort. Weiteres Loch am Paseo Marítimo Ein weiteres, allerdings kleineres Loch hat sich am Paseo Marítimo auf Höhe der früheren Diskothek Pachá aufgetan. Der Verkehr wurde über die Straßen Monseñor Palmer und Joan Miró umgeleitet. Noch ein Loch an den Avenidas? Zwischenzeitlich gab es Befürchtungen, die Straßendecke könnte auf den Avenidas auch noch anderswo aufbrechen. An der Ecke zur Straße Bartomeu Ferrà gegenüber dem Kaufhaus El Corte Inglés hat sich der Asphalt merklich abgesenkt. Die Polizei regelte den Verkehr. Arbeiter rückten schnell an und asphaltierten gegen Mittag die Stelle neu. Die Gefahr schien zumindest zunächst gebannt. /pss