Stabilität war in den vergangenen Wochen nicht das Ding des Wetters auf Mallorca. Jetzt stehen aber einige Tage an, an denen wenig Abwechslung am Himmel und in der Luft zu erwarten ist. Mit ein paar eher höher angesiedelten Wolken und ansonsten viel Sonnenschein ist der Freitag (24.3.) gestartet.

Im Norden der Insel, um Pollença und Sa Pobla, werden bis zu 25 Grad erwartet. Ansonsten liegen die Maximalwerte bei 19 Grad in Andratx, 20 Grad in Santanyí, 21 Grad in Palma und 23 Grad in Sóller. Niederschläge sind keine zu erwarten. Der Wind weht leicht aus südlicher und südwestlicher Richtung.

In der Nacht gehen die Temperaturen in Palma auf 13 Grad herunter. Im Rest der Insel ist es nur unwesentlich kühler, mit Werten zwischen 10 und 12 Grad. In den Bergen um die Pilgerstätte Lluc sind es sieben Grad.

MZ-Livecams: So sieht es gerade auf der Insel aus

So wird das Mallorca-Wetter am Samstag (25.3.)

Am Samstagmorgen kann es örtlich zu Nebelbänken kommen. Diese verziehen sich aber im Laufe des Vormittags und machen Platz für die Sonne, die den ganzen Tag über scheinen wird. Ganz so warm wie am Vortag wird es im Norden nicht mehr. Bei Maximalwerten von 22 Grad muss man aber auch nicht fürchten zu erfrieren. In Cala Ratjada werden 18 Grad erwartet, in Santanyí ebenso. Der Rest der Insel darf sich auf 20 Grad freuen. Der Wind kommt zunächst aus Norden, dreht im Laufe des Tages aber in Richtung Osten ab und bleibt generell eher ein Lüftchen. In der Nacht bleibt es weiter mild.

So wird das Mallorca-Wetter am Sonntag (26.3.)

Wenn die Sonne am Sonntag um 7.42 Uhr aufgeht, trifft sie erneut auf ein paar Nebelbänke. Haben sich diese erst einmal aufgelöst, bleibt der Blick auf den Himmel weitgehend ungestört. Im Norden, aber auch im Südosten, gehen die Temperaturen nochmal hoch. In Sa Pobla und Felanitx werden bis zu 26 Grad erwartet, in Palma 24 Grad und sogar in den Bergen um Lluc sollen es 22 Grad werden.

Nach derzeitigem Stand soll das Wetter zu Beginn der kommenden Woche ähnlich werden.