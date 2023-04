Wer will ein Schlepperboot? Mallorca startet eine ungewöhnliche Auktion

Die Balearen-Regierung will 50 Schlepperboote und 24 Schiffsmotoren in einer Auktion verkaufen. Diese wurden zu einem immer größeren Umweltproblem im Naturpark Cabrera. Denn immer wieder kommen Migranten in Booten auf der kleinen Insel vor Mallorca an. Nach und nach sammelten sich daher am Hafen von Cabrera verlassene Boote und Motoren. Umweltschützer befürchteten, dass aus den Motoren große Mengen an Treibstoff und Öl an die Ufern des Naturschutzgebietes auslaufen würden.

Umweltminister Miquel Mir wandte sich daher vor etwas mehr als einem Jahr an das Innenministerium, um eine Lösung zu finden. Daraufhin brachte die Guardia Civil die Boote von Cabrera zu den nächstgelegenen Häfen auf Mallorca. Von dort aus kamen sie auf dem Landweg zur Kaserne Son Tous in Palma, wo ein Lager für diesen Zweck eingerichtet wurde. Die Balearen-Regierung hat nun 50 Boote und 24 Motoren als verlassen gekennzeichnet. Dies ist der erste Schritt, bevor sie versteigert oder als Abfall vernichtet werden können. 24 Außenbordmotoren stehen bald auf Mallorca zum Verkauf Wer sich für den Erwerb eines dieser Schiffe interessiert, kann an der Auktion teilnehmen, die die Hafenbehörde in den kommenden Monaten veranstalten wird. Zuvor soll der Zustand der Schiffe überprüft werden. Die Boote sind zwischen fünf und sechs Meter lang, zwei davon sind Schlauchboote, zwei weitere haben Innenbordmotoren. Auf größeres Interesse könnten die 24 Außenbordmotoren treffen, die ebenfalls zum Verkauf stehen sollen. Folgende Motoren werden unter anderem angeboten: 11 Yamaha Enduros mit 40 PS

1 Yamaha Enduro mit 25 PS

4 Tohatsu hc

1 Yamaha-Motor mit 150 PS

1 Yamaha-Motor mit 60 PS

1 Suzuki-Motor mit 40 PS

1 Everunde-Motor Die Balearen-Regierung hat bereits bei anderen Gelegenheiten Schlepperboote versteigert. Allerdings waren die meisten dieser Boote in schlechten Zustand, weswegen die Auktionen nicht sonderlich erfolgreich waren.