Die Guardia Civil hat einen mutmaßlichen Serieneinbrecher auf Mallorca festgenommen. Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, innerhalb von nur zwei Monaten in 30 Häuser im Urlaubsort Can Picafort eingestiegen zu sein. In den meisten Fällen schliefen die Bewohner, als die Einbrüche stattfanden.

Der mutmaßliche Täter ging immer nach demselben Muster vor. Er drang stets zwischen drei und sechs Uhr morgens in die Häuser ein. Bisweilen kletterte er geschickt die Fassade hoch, um durch ein offenes Fenster hineinzugelangen. Mit der Taschenlampe seines Handys ausgerüstet suchte er dann die Wohnräume nach Bargeld, Schmuck und anderen kleinen Wertgegenständen ab, die ihm bei der Flucht nicht hinderlich sein würden.

Bewohner wachten häufig auf

Auch in den Schlafzimmern suchte er nach Beute, ließ sich dabei nicht davon stören, dass die Bewohner in den Räumen schliefen. In mehreren Fällen wachten die Menschen auf, während er die Schubladen der Schränke öffnete. In diesen Fällen ergriff der junge Mann die Flucht, bevor die erschrockenen Opfer reagieren konnten. Der Täter war immer zu Fuß unterwegs.

Die Einbruchserie sorgte in dem kleinen Küstenort für Angst bei den Anwohnern, teilweise fanden zwei oder drei Einbrüche in einer Nacht statt. Die Guardia Civil stellte spezielle Patrouillen zur Verfügung, die in den frühen Morgenstunden die besonders gefährdeten Gegenden überwachten.

Am 5. Mai festgenommen

Nach mehreren Tagen konnte sie den jungen Mann identifizieren. Es soll sich um einen Anwohner von Can Picafort handeln. Nachdem genug Beweise für seine Schuld vorlagen, wurde er am 5. Mai festgenommen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler zahlreiche Gegenstände, die aus den Häusern verschwunden waren. Auch ein kleiner Hammer wurde sichergestellt, mit dem der Täter bei Bedarf Scheiben einschlug.

Der junge Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, geht allerdings davon aus, dass der Täter allein handelte. Seit der Mann festgenommen wurde, ist die Zahl der Einbrüche in Can Picafort drastisch zurückgegangen. /pss