Wo die einen erholsame Nachtruhe für den nächsten Arbeitstag suchen, steht bei anderen Party auf dem Programm: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (18.5.) ist die Bucht von Santa Ponça zwischen 2 und 3 Uhr morgens mit lauter Musik beschallt worden. Ein Anwohner berichtet der MZ: "Verantwortlich waren etwa zehn Segelboote, eine Art Regatta, auf der gefeiert wurde – zum Leidwesen von knapp 10.000 Schlafenden."

Der Betroffene hielt die Party auf dem Wasser auch von seinem Balkon aus im Video fest, auf dem durch die Distanz und die Dunkelheit allerdings nicht viel zu erkennen ist. Die Musik, die von einer Art DJ-Boot ausgegangen sei, und das Geschrei seien aber so laut gewesen, als hätte man in seinem Zimmer das Radio laufen lassen. "Das war schon echt hart und dauerte ungefähr eine Stunde lang", sagt der Anwohner. Einige der Boote waren auch noch am nächsten Morgen in der Bucht zu sehen.

Wilde Party bei Colònia de Sant Jordi

Dass sich das Meer vor der Insel neuerdings in eine Disco verwandeln lkanna, hatten am 8. Mai auch Anwohner von Colònia de Sant Jordi zu spüren bekommen, und das in noch weitaus heftigerem Ausmaß: Dort hatten insgesamt 18 Boote bis weit nach fünf Uhr morgens eine wilde nächtliche Party veranstaltet. Obwohl sich die um den Schlaf gebrachten Anwohner über den Lärm im Küstenort beschwert hatten, erklärte die Polizei in diesem Fall nichts ausrichten zu können.

Partybootsfahrt vor Palma de Mallorca

Im Stadtviertel Son Armadans in Palma de Mallorca gab es in der Nacht auf Donnerstag (11. Mai) ebenfalls Klagen über ein Partyboot, das die Nachtruhe störte. Ein Video der Nachbarschaftsvereinigung dokumentiert die laute Musik an Bord, die bis zu den Häusern zu hören war.

Das verantwortliche Unternehmen, dessen Boot im Hafen gelegen hatte, bietet jeden Abend Partybootsfahrten an, obwohl es seit zwei Jahren im Hafen verboten ist, an Deck Musik abzuspielen. Die MZ-Schwesterzeitung hatte die Beschwerde der Anwohner von Son Armadans samt Video an die Hafenbehörde der Balearen weitergeleitet, die nun ihrerseits mitteilte, den Vorfall prüfen zu wollen und gegebenfalls Schritte gegen den Anbieter einzuleiten. /bro