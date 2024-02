Die Polizei auf Mallorca fahndet derzeit nach einem 16-Jährigen mit mutmaßlich deutschen Vorfahren. Wie die Organisation Alerta Desaparecidos am Dienstagabend (13.2.) twitterte, wurde der Teenager zuletzt am Tag zuvor in der Gemeinde Calvià gesehen.

Es handelt sich dabei um Anselm Manfred Maximilian Hudasch. Er wird als 1,80 Meter groß, blond, blauäugig und schlank beschrieben. Er ist in der Küstensiedlung El Toro verschwunden. 🆘 DESAPARECIDO#desaparecido #sosdesaparecidos #Missing #ElToro #Calviá #Mallorca

Fuente: sosdesaparecidos

Síguenos @sosdesaparecido pic.twitter.com/AWTbbPeitH — ALERTA DESAPARECIDOS (@sosdesaparecido) 13 de febrero de 2024 Hinweise können telefonisch an die Nummern 649-95 29 57 oder 644-71 28 06 oder direkt an die Polizei gegeben werden.