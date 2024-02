Die Ortspolizei von Palma hat am Mittwoch (28.2.) bei einer Pressekonferenz bestätigt, dass ein vom Auto überfahrener Mann seinen Verletzungen erlegen ist. Zu dem Vorfall auf Mallorca kam es bereits im Januar.

Ein Familienvater kam am 20. Januar mit dem SUV zurück in die Wohnung im Stadtviertel La Soledad. Er hatte seinen Sohn abgeholt. In der Garageneinfahrt lag etwas, was er als Mülltüte vermutete. Beim Drüberfahren rumpelte es und ein Schrei erklang.

Mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus

Der Autofahrer konnte mit Hilfe seines Sohnes den 51-Jährigen Mann, der in der Einfahrt gelegen hatte, unter dem Auto hervorziehen. Er kam mit schweren Verletzungen am Bauch und an den Rippen ins Krankenhaus Son Espases. Dort verstarb er zwei Tage später.

Die Polizei versucht nun noch herauszufinden, warum der Mann in der Einfahrt lag. Der Autofahrer habe wegen der Höhe des SUVs keine Chance gehabt, den Mann zu sehen, so die Ermittler.