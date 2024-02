Er war einer der Verantwortlichen für einen der grausamsten Morde in der jüngeren Geschichte Mallorcas: Jetzt ist Domingo Vidal Avellaneda tot. Die verkohlte Leiche des 59-Jährigen wurde am Dienstag (27.2.) in einer verlassenen Diskothek in Porto Cristo im Inselosten entdeckt. Die ersten Ermittlungen der Nationalpolizei deuten darauf hin, dass der verurteilte Mörder bei einem Unfall starb. Offenbar hatte er geraucht, während er auf einer Matratze lag und war dabei eingeschlafen.

Verbrechen in Capdepera Das Verbrechen, für das Vidal verurteilt wurde, hatte er im September 1996 verübt. Gemeinsam mit seinem Bruder Joaquín Vidal und seinem Cousin Pedro Gelabert überfiel er die 29-jährige Lottoverkäuferin Maria Nicolau in Capdepera. Danach brachten die Täter ihr Opfer zur örtlichen Müllkippe, wo sie die fünffache Mutter fesselten, knebelten und mit Benzin übergossen. Dann zündeten sie die Frau an. Die Leiche wurde erst zehn Tage nach der Tat gefunden. Die Festnahme erfolgte am Tag darauf. Die Täter waren schon vor diesem Verbrechen wegen verschiedener Straftaten polizeibekannt und galten als drogensüchtig. Gelabert starb noch vor dem Gerichtsverfahren an einer Krankheit. Joaquín Vidal wurde im Jahr 1998 zu 22 Jahren Gefängnis verurteilt, sein Bruder Domingo zu 18 Jahren. Ein im Jahr 2009 in die Wege geleiteter Versuch Joaquíns, die tatsächliche Gefängnisstrafe gerichtlich auf 20 Jahre zu begrenzen, scheiterte ein Jahr später vor dem Obersten Gerichtshof Spaniens. Nach Gefängnisentlassung obdachlos Domingo Vidal war nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis obdachlos. Er lebte in den vergangenen Jahren in der ehemaligen Diskothek La Cova del Pirata, wo nun seine Leiche von anderen Obdachlosen gefunden wurde. Die Polizei geht davon aus, dass Vidal durch den Rauch erstickt ist, bevor das Feuer seinen Körper verbrannt hat. Eine Obduktion soll nun Klarheit bringen.