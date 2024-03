Furchtbares Unglück auf Mallorca: Ein vierjähriger Junge ist am Donnerstag (29.2.) in seiner elterlichen Wohnung in Magaluf im Südwesten der Insel in einem Wäschetrockner erstickt. Das Kind war offenbar beim Spielen in den Trockner geklettert und hatte die Tür geschlossen. Die Guardia Civil hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen.