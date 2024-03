Die Feuerwehr auf Mallorca hat am Freitagabend (1.3.) alle Urlauber in einem Hotel auf Mallorca in Sicherheit gebracht, nachdem ein Brand im Spa ausgebrochen war. Vier Personen mussten wegen einer leichten Rauchvergiftung behandelt werden.

Das Feuer brach gegen 18 Uhr im Keller des Hotels Santa Clara im historischen Stadtkern Palmas aus. Die Ermittler vermuten, dass ein Kurzschluss in der Saunalandschaft der Auslöser war. Die Beamten konnten zügig alle Personen aus dem stark qualmenden Gebäude holen. Keiner der Urlauber musste ins Krankenhaus. Die Feuerwehr löschte die Flammen und entfernte den Rauch mit großen Ventilatoren. Das Hotel organisierte eine alternative Unterbringung für die Gäste.