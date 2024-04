In Deutschland legal, auf Mallorca streng verboten: Polizei nimmt bei Razzia zehn Kifferclubs hoch

In Deutschland ist der Besitz und Konsum von Cannabis mittlerweile erlaubt, auf Mallorca ist die Droge noch strengstens verboten. Die Polizei hat in einer großen Razzie zehn Kifferclubs hochgenommen und dabei 27 Personen festgenommen. Das gab die Behörde am Montag (15.4.) in einer Pressemitteilung bekannt.

Die Ermittler waren über eine Website auf die Cannabisclubs gestoßen, wo die Droge zum Verkauf angeboten wurde. In Zusammenarbeit mit den Ortspolizisten von Palma, Llucmajor und Andratx durchsuchten die Nationalpolizisten zwei Clubs in Llucmajor, vier in Palma, zwei in Andratx und zwei auf Ibiza. 20 Personen nahmen die Beamten auf Mallorca fest, sieben auf der Nachbarinsel. Sechs weitere Personen wurden zu dem Fall befragt.

Bei den Durchsuchungen fanden die Polizisten insgesamt fünf Kilogramm Cannabis und anderthalb Kilo Haschisch. Die Beamten haben die Schließung der Lokale angeordnet. Die Festgenommenen werden nun einem Untersuchungsrichter vorgeführt.

Rechtliche Grauzone? Von wegen

Auf Mallorca herrscht der Irrglaube, dass sich die Cannabisclubs in einer rechtlichen Grauzone befinden. Angeblich würde die Polizei bis zu drei Cannabispflanzen für den Eigengebrauch dulden. Die Vereine bauen die Drogen für die Mitglieder an und rechtfertigen so große Plantagen, da die einzelnen Pflanzen schließlich für den Eigenbedarf der Mitglieder bestimmt sind. In Realität ist in Spanien aber der Besitz, Anbau, Kauf oder Verkauf von Cannabis verboten. Selbst bei einer Pflanze könnte es ein Bußgeld geben, wenngleich das in der Praxis äußerst unwahrscheinlich ist. Der Konsum in den eigenen vier Wänden ist hingegen legal.

Ähnlich wie in Deutschland gibt es auch in Spanien Tendenzen, Cannabis zu legalisieren. Zuletzt setzte sich eine Mallorca-Politikerin dafür ein.