Noch eine Balkon-Tote auf Mallorca: 18-Jährige stürzt von einem Geländer im ersten Stock

Eine 18-jährige Spanierin, identifiziert als Abril L.R., ist am Donnerstagabend nach einem Sturz vom Balkon eines Hauses in Biniamar, im Inselinneren von Mallorca, ums Leben gekommen. Die junge Frau stürzte aus einer Höhe von etwa vier Metern in einen Innenhof und starb praktisch an Ort und Stelle, nachdem sie einen starken Schlag auf den Kopf erhalten hatte. Die Guardia Civil hat eine Untersuchung eingeleitet, um die Ursache des Unfalls zu klären.

Der Unfall ereignete sich gegen 21 Uhr in einem Haus auf der Plaça Quintana in Biniamar, einem kleinen Ort im Gemeindegebiet von Selva. Nach ersten Informationen saß die junge Frau auf dem Geländer eines Balkons im ersten Stock, als sie das Gleichgewicht verlor und aus einer Höhe von etwa vier Metern in einen Innenhof stürzte und sich eine schwere Kopfverletzung zuzog.

Nach dem Unfall wurde ein Krankenwagen des Notrufdienstes 061 alarmiert, aber die Sanitäter konnten nichts mehr für ihr Leben tun. Beamte der Guardia Civil begaben sich zum Ort des Geschehens, um die Ermittlungen aufzunehmen.

In den vergangenen Wochen hatte es bereits zwei tödliche Balkonstürze gegeben. Die Opfer waren in diesen Fällen ein junger Deutscher und ein junger Österreicher, die zuvor an der Playa de Palma gefeiert hatten.