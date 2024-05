Hauseinsturz an der Playa de Palma: Das ist der Medusa Beach Club

Vier Menschen sind beim Einsturz der Terrasse eines Hauses am Donnerstagabend (23.5.) an der Playa de Palma ums Leben gekommen. Mindestens 21 weitere wurden teilweise schwer verletzt. Bei dem Gebäude in erster Meereslinie auf Höhe des Balneario 1 handelt es sich um den Medusa Beach Club.

Auch bei Einheimischen beliebt

Dieser war nicht nur bei Urlaubern, sondern auch bei Einheimischen sehr beliebt, berichtet die MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca". Zu den Attraktionen des Lokals gehörte die Rooftop-Terrasse, die ersten Erkenntnissen zufolge zuerst zusammenbrach und sukzessive andere Teile des Gebäudes mit sich riss. Oben gab es Sofas, auf denen man den Tag bei Drinks und Essen verbringen konnte, während man der Musik von DJs lauschte.

Zu den Spezialitäten der teilweise mexikanisch inspirierten Speisekarte gehörten Tacos mit Rindfleisch und Nachos mit Guacamole. Aber auch Pizzen und Gerichte aus der asiatischen Küche gab es im Angebot. Auch mit seinen Cocktails, die im XXL-Format angeboten wurden, lockte das Lokal das vornehmlich junge Publikum auf die Terrasse. Auch Shishas hatte der Beach Club im Angebot.

In Rezensionen im Internet betonen Gäste unter anderem die großzügigen Portionen und den guten Service. Auch der "einmalige Blick auf den Sonnenuntergang" findet Erwähnung.

Das ist passiert

Die Terrasse des Medusa Beach Club ist am Donnerstag gegen 20 Uhr aus noch unbekannter Ursache eingestürzt. Stunden nach dem Unglück waren Rettungskräfte immer noch dabei, die Verletzen zu versorgen. Unter den vier Todesopfern findet sich der Türsteher der Playa-Diskothek Black Magic, der zufällig zu dem Zeitpunkt zum Essen in dem Lokal war. Wer die anderen Opfer sind, ist noch unklar. In einer spontanen Pressekonferenz wurde bekanntgegeben, dass es sich um Engländer handeln könnte. Andere Berichte verweisen darauf, dass es sich um den Geschäftsführer des Beach Clubs und eine Kellnerin handelt.