Nach Hauseinsturz an der Playa de Palma: So reagieren Hoteliers und Gastronomen von Mallorca

Vier Menschen sind bei dem Unglück an der Playa am Donnerstagabend (23.5.) ums Leben gekommen, 16 andere wurden verletzt. Hotelier- und Gastro-Verbände von Mallorca haben am Freitag nach der Tragödie Pressemitteilungen veröffentlicht, um ihre Bestürzung und Anteilnahme auszudrücken.

Der Hotelierverband an der Playa de Palma spricht von "tiefer Trauer" angesichts der Geschehnisse. „Dieses unglückliche Ereignis hat das Herz unserer Gemeinde und das Epizentrum des Tourismus in Palma getroffen", erklärt der Präsident Pedro Marín. In diesen Momenten der Trauer seien die Gedanken und das Beileid bei den Familien und Freunden der Opfer, denen der Verband seine "volle Unterstützung und Solidarität" ausspricht. "Ebenso wünschen wir den Verletzten eine rasche und vollständige Genesung", so Pedro Marín.

Lob und Dank für die Rettungskräfte

Er lobt ausdrücklich die sofortigen Bemühungen der Notfallteams und der Ortspolizei von Palma, die den Opfern und Verletzten in den ersten Momenten nach dem Unglück geholfen haben. "Die Sicherheit unserer Besucher und der Einwohner ist für den Hotelierverband an der Playa de Palma von größter Bedeutung. Wir werden eng mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten, um bei den entsprechenden Ermittlungen mitzuwirken und sicherzustellen, dass die notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, damit sich eine solche Tragödie nicht wiederholt", schreibt Marín abschließend.

Auch der Hotelierverband Fehm hebt das schnelle Handeln der Rettungs- und Sicherheitskräfte hervor und bittet um "Besonnenheit", bis die Umstände des Unglücks geklärt sind. "Unser Beileid gilt den Angehörigen der Toten und Verletzten des Einsturzes des Beach Club Medusa in der vergangenen Nacht", heißt es in der Mitteilung der Fehm.

Playa de Palma "weiterhin ein sicheres Reiseziel"

Vonseiten des Gastro-Verbands Restauración CAEB kam ebenfalls eine Erklärung des "tiefen Mitgefühls" für die Angehörigen und Freunde der Opfer sowie Genesungswünsche für die Verletzten. Der Verband versicherte seine Unterstützung und Solidarität für die Betroffenen. CAEB schreibt aber auch: "Wir wollen bekräftigen, dass die Playa de Palma weiterhin ein sicheres Reiseziel ist, und dass dieser Vorfall nicht die normale Sicherheit und Qualität unserer touristischen Dienstleistungen widerspiegelt."

Der Gastro-Verband versichert, den Behörden für jedwede Unterstützung zur Verfügung zu stehen. "CAEB steht an der Seite der Opfer und ist entschlossen, alles Notwendige zu tun, um diese schwierige Situation zu überwinden", heißt es am Ende der Mitteilung. /bro