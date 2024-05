Restauranteinsturz auf Mallorca: Inspekteure untersuchen die Trümmer

Die Spurensuche nach dem tödlichen Restauranteinsturz auf Mallorca geht weiter. Inspekteure des Bauamts der Stadt Palma und Feuerwehrleute haben die Trümmer des Medusa Beach Clubs untersucht, um herauszufinden, wie es zu dem Unglück kommen konnte, bei dem vier Menschen an der Playa de Palma starben.

Um 10 Uhr morgens rückten die Inspekteure am Montag (27.5.) an. Sie waren mit Helmen ausgerüstet und versuchten, den Unfall nachzustellen. Die Feuerwehrleute räumten sorgfältig Blumen und Kerzen weg, die die Trauernden hinterlassen hatten. Mit einem Kran hoben sie zudem einen schweren Grill an, der abgestürzt war.

Werden die Betreiber festgenommen?

Laut der mallorquinischen Zeitung "Última Hora" steht für die Stadt mittlerweile fest, dass für die eingestürzte Terrasse des Medusa Beach Club keine Betriebsgenehmigung vorlag. Eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung gegen den österreichischen Betreiber des Medusa Beach Clubs stehe kurz bevor.