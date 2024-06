Deutscher Ballermann-Gast klaut Radlader und kippt damit um

Die Nationalpolizei auf Mallorca hat einen deutschen Ballermann-Gast festgenommen, der am Sonntag (9.6.) einen Radlader stahl und damit umkippte. Das geht aus einer am Dienstag von der Polizei verschickten Pressemitteilung hervor. Der 26-Jährige soll sich bei der Aktion leichte Verletzungen zugezogen haben.

Gegen 19.30 Uhr soll der Deutsche an der Playa de Palma über die Absperrung eines Steinbruchs geklettert sein. Mutmaßlich handelt es sich dabei um das Gelände gegenüber des Restaurants Ca'n Torrat an der Ausfahrt 11 der Flughafen-Autobahn, die direkt ins Epizentrum der deutschen Partyhochburg führt.

Deutscher suchte blutend Hilfe bei den Nachbarn auf

Vermutlich steckte der Schlüssel, denn der Mann konnte die schwere Arbeitsmaschine in Betrieb setzen. Sein Ausflug endete abrupt, als der Radlader umkippte. Der Deutsche ging zum nächstgelegenen Haus und bat dort um Hilfe. Er blutete zu dem Zeitpunkt. Unter den Anwohnern dort befand sich auch der Eigentümer des Steinbruchs, der die Polizei rief. Die Beamten holten beim Anblick des 26-Jährigen einen Krankenwagen hinzu. Die Verletzungen stellten sich aber als weniger schlimm heraus.

Warum der Radlader umkippte, ist noch unklar. / Nationalpolizei

Der Radlader wurde bei der Aktion beschädigt, es lief Öl aus der Maschine aus. Ob der Deutsche zum Tatzeitpunkt betrunken war, geht nicht aus der Pressemitteilung hervor. Es ist unklar, ob es sich um einen Mallorca-Residenten oder Urlauber handelt. Auch die Höhe des angerichteten Schadens ist nicht bekannt. Die Polizei nahm ihn wegen Sachbeschädigung und Einbruchs fest.

Die Monate Mai und Juni gelten an der Playa de Palma als die schlimmsten in Sachen Exzesse. Das Ballermann-Publikum besteht zu der Zeit überwiegend aus jungen Leuten und Fußballvereinen, die in der Partyhochburg die Sau rauslassen. Mit dem Hochsommer wird es in der Regel etwas ruhiger.