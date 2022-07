Es hatte sich abgezeichnet, seit Dienstagmitta (5.7.) ist es Gewissheit: Die Gemeinde Andratx im Südwesten von Mallorca bekommt eine neue Bürgermeisterin. Estefanía Gonzalvo von der konservativen Volkspartei PP tritt die Nachfolge des Sozialisten Antoni Mir an, der in einem Misstrauensvotum abgesetzt worden ist.

Gonzalvo wurde mit den Stimmen ihrer Partei sowie der liberalen Ciudadanos und der Regionalpartei El Pi zur neuen Rathauschefin gewählt. Die sozialistische Partei sowie die Regionalpartei Més müssen damit wieder in die Opposition. Gonzalvo ist damit eine von zehn Frauen im Bürgermeisteramt auf Mallorca.

Umsonst waren somit die Versuche von Antoni Mir, mit einem Rücktrittsangebot in letzter Minute die Gemeinderegierung zu retten. Die Unzufriedenheit mit Mir war in Andratx in den zurückliegenden Monaten groß. Der Sozialist fiel bereits mehrfach mit schlechten Manieren im Plenum auf, als er persönliche Angriffe gegen Mitglieder des Gemeinderates fuhr.

Auch wird er für die Abwanderung von Ortspolizisten und die langen Wartezeiten bei den Baugenehmigungen verantwortlich gemacht. Antoni Mir war erst seit 2021 im Amt, konnte seine unbequeme Art aber auch als Rathauschef nicht hinter sich lassen. /jk