Im Balearen-Parlament ist noch nicht klar, wer die nächsten vier Jahre regieren wird. Die designierte Ministerpräsidentin Marga Prohens (konservative Volkspartei PP) versucht mit aller Kraft, eine Koalition mit der ultrarechten Partei Vox zu verhindern. Auf Gemeindeebene auf Mallorca hat man da weniger Berührungsängste. So hat am Montag (12.6.) der Kandidat der PP für das Bürgermeisteramt in Calvià, Juan Antonio Amengual, eine Vereinbarung mit der Spitzenkandidatin von Vox, Esperanza Catalá, getroffen.