Jede Woche beantwortet Barbara Pohle Ihre Leserfragen. In dieser Woche geht es um eine Führerscheinverlängerung nach einer Augen-OP, das Zertifikat für die Booster-Impfung, den Verkauf von Schallplatten und den Umzug auf die Insel mit einem Anhänger.

Keine Residencia - Zertifikat für Booster-Impfung

Wir besitzen keine Residencia und sind im August in Manacor mit Janssen geimpft worden. Die Bescheinigungen gab es auf Papier, später wurde der QR-Code in Son Espases auf unsere Smartphones geladen. Für die Zweitimpfung in Andratx gab es keine Bescheinigung. Wie können wir jetzt unsere Impfungen nachweisen?

(Robert T., per E-Mail)

Das digitale Zertifikat über Covid-Impfungen kann als App unter Cita previa GOIB Ibsalut heruntergeladen und aktualisiert werden. Auf der Website von IB-Salut wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Kliniken Son Espases, Manacor und Inca die Zertifikate vergeben.

Umzug mit Anhänger

Wir planen einen Umzug mit einem Anhänger, der dann auf der Insel bleiben soll. Geht das?

(Lothar M., per E-Mail)

Tatjana Büdinger vom Mallorca Auto & Versiche- rungsservice (info@ma-service.es) sagt dazu: „Um diese Frage zu beantworten, benötigen wir eine Kopie von dem Fahrzeugschein, um zu prüfen, ob der Anhänger angemeldet werden kann. Manche besitzen keine EU-Typengenehmigung.“

Schallplatten verkaufen auf Mallorca

Gibt es auf Mallorca ein Geschäft, das Schallplatten kauft oder in Kommission nimmt?

(Paul B., per E-Mail)

Schallplatten können etwa bei MaisVinilo angeboten und verkauft werden. Hier die Adresse: Passatge Antoni Torrandell, 2 Bajo, 07003 Palma, Öffnungszeiten Mo bis Sa 10.30 bis 14 und 16.30 bis 20.30 Uhr. maisvinilo.com

Verlängerung des spanischen Führerscheins nach Augenoperation

Sie haben kürzlich über die Verlängerung des spanischen Führerscheins geschrieben. Werde ich bei dem Test Schwierigkeiten wegen einer Operation des grauen Stars bekommen?

(Karen K., per E-Mail)

Bei der medizinischen Prüfung werden Sie nach allen Operationen gefragt, die Graue-Star-OP wirkt sich jedoch nicht nachteilig auf die erfolgreiche Bestehung des Tests aus, weil diese, manchmal gemeinsam mit einer Brille, die allgemeine Sehfähigkeit erhöht. Sie werden sicherlich ohne Schwierigkeiten einen neuen Führerschein bekommen.

Haben Sie eine Frage zum Leben auf Mallorca?

Leser fragen die MZ E-Mail: leserfragen@mallorcazeitung.es