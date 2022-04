Die deutsche Drogerie-Kette Müller bekommt auf Mallorca Konkurrenz aus der Heimat: Die Kette Rossmann eröffnet am 3. Juni in Manacor erstmals eine Filiale auf der Insel. Seit Juli 2020 ist die Drogerie-Kette mit dem rot-weißen Logo bereits in Spanien vertreten, nun expandiert sie auch auf die Insel.

Das Geschäft ist im Centre Comercial S'Olivart auf der Landstraße zwischen Manacor und Palma, direkt neben dem Aldi, untergebracht. Auf 550 Quadratmetern Verkaufsfläche wird es dort ein vielfältiges Sortiment von über 12.000 Artikeln geben, wobei sowohl spanische als auch deutsche Marken vertreten sind.

„Nach unserem erfolgreichen Start in Spanien vor gut zwei Jahren freuen wir uns, jetzt auch in Manacor vertreten zu sein. Insbesondere unsere Rossmann-Marken sind in Spanien sehr beliebt und bald auch auf Mallorca für unsere Kunden erhältlich“, sagt Raoul Roßmann, Sprecher der Geschäftsführung.

Rabatt-Aktion zur Eröffnung

Zwölf Mitarbeiter sollen sich künftig in der neuen Filiale in Manacor um die Kunden kümmern. Der Rossmann-Markt wird in den Sommermonaten von Montag bis Sonntag, 9 bis 21.30 Uhr geöffnet haben. Als besonderes Eröffnungsangebot bekommen Kunden vom 3. bis zum 17. Juni zehn Prozent Rabatt auf das komplette Sortiment. Für jeden Einkauf am Eröffnungstag über 20 Euro, spendiert die Kette zudem eine Bratwurst plus Getränk.

Auf dem spanischen Festland ist Rossmann aktuell bereits mit fünf Filialen vertreten: Zwei davon liegen in Valencia, drei weitere an der Costa Blanca. Am 13. Mai eröffnet zudem eine sechste Filiale in San Javier (Murcia).

Als Erfinder des Drogeriemarktes in Deutschland eröffnete Dirk Roßmann 1972 den ersten „Markt für Drogeriewaren“ in Hannover. Heute zählt Rossmann zu den größten Drogerieketten Europas.