Ob Peguera, Santa Ponça oder Palmanova: Die im Südwesten liegende Gemeinde Calvià, eine der größten auf Mallorca, ist bei Deutschen besonders beliebt. Wir haben die aktuellen Preise der Liegen und Sonnenschirme an den einzelnen Stränden der Gemeind gecheckt. Laut einer Sprecherin des Rathauses gibt es an 14 Stränden Liegen und Sonnenschirme, für deren Verwaltung das Rathaus die Konzessionen vergibt. Ein weiterer Strand (Illetas Balneario) wird direkt von der Küstenschutzbehörde verwaltet.

Die Konzessionäre, die an den Stränden tätig sind, für die das Rathaus verantwortlich ist, müssen sich bei der Vermietung an die Preise halten, die in der Gemeindeordnung festgelegt sind. Für folgende Strände gilt somit eine Gebühr von 4,50 Euro pro Liege und 4,50 Euro pro Sonnenschirm pro Tag.

Bunguenvíl·lia

Cala Contesa

Portals

S'Oratori

Es Carregador (Palmanova)

Palmanova

Son Maties

Magaluf

Cala Vinyes

Ses Penyes Roges (el Toro)

Santa Ponça

La Romana (Peguera)

Torà (Peguera)

Palmira (Peguera)

Auch hier gibt es Sonnenschirme und Liegen

Wer die Strände der Gemeinde während seines Urlaubs öfter besuchen will, kann auch auf Anbieter in Peguera zurückgreifen, die Liegen, Sonnenschirme und andere Strandutensilien verleihen.

Im Lokal Sunshop in Peguera, das in unmittelbarer Nähe zum Palmira-Strand liegt, gibt es neben Liegen (2 bzw. 2,50 Euro pro Tag), Liegestühlen (1,70 bzw. 1,85 Euro pro Tag) und Sonnenschirmen inklusive Halter (0,75 Euro pro Tag) etwa auch Windschutzzelte (1,50 Euro pro Tag), Strandlautsprecher (1 Euro pro Tag) oder Kühlboxen (1 Euro pro Tag). Die Liegen stammen aus Norwegen. Es gibt verschiedene Modelle. Bei den „XL-Modellen“ etwa liegt man höher. „Wenn Kunden etwa Liegen mehrere Tage lang mieten und sie abends nicht mit in ihr Hotel nehmen wollen, können sie sie über Nacht bei mir abstellen“, so der Betreiber, der unter dem Namen Bruno bekannt ist.

Nur eine Gehminute von Brunos Geschäft entfernt verleiht auch Brigitte Böker („Biggi“) täglich Strandartikel. Herkömmliche Liegen kosten 2 Euro pro Tag. Für Liegen, auf denen man etwas höher liegt, zahlt man 2,50 Euro pro Tag. Ein Set aus Sonnenschirm und zwei Liegen kostet 5 Euro pro Tag. Auf Wunsch bringt das Personal die Liegen gegen einen Aufpreis von 50 Cent zum Strand und holt sie dort auch wieder ab. Für Sonnenschirme in verschiedenen Größen zahlen Kunden 1 Euro pro Tag, für Buggys 2 Euro pro Tag. Sandspielsachen und Luftmatratzen gibt es kostenlos zum Leihen.