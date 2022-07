Wenn der Müll schon seit Tagen neben dem Container liegt oder das Auto jeden Tag beim Heimweg durch ein Schlagloch fahren muss, kann das über Wochen hinweg ein Ärgernis sein. Doch den meisten Menschen ist es zu mühsam, ewig in der Hotline der Stadt zu hängen oder im Internet ein Beschwerdeformular auszufüllen. So erfährt die Verwaltung womöglich nichts von dem Problem. Um Schäden direkt gemeldet zu bekommen, gibt es in Palma jedoch eine Nummer: Unter 626-03 50 35 können Bürger der Stadt über WhatsApp Bescheid geben, sobald sie einen Missstand entdecken.

„Das geht schnell, ist unkompliziert und kostet nichts“, sagt Delia Bento, die für die Stadt mit dem Thema Qualitätskontrolle betraut ist. Ein weiterer Vorteil sei, dass Bürger direkt den Standort etwa des kaputten Gulli-Deckels und Fotos mitschicken können. Der Dienst funktioniert ausschließlich über WhatsApp. Telegram oder andere Messengerdienste sind nicht zugelassen. Bei Anrufen hebt niemand ab.

861 Nachrichten in einem Monat

Die Nummer gibt es zwar schon seit Januar 2020, aber nicht jeder kennt sie. Die Stadt bewirbt sie auch nicht groß. Bürger geben sie sich oft per Mundpropaganda weiter oder teilen sie auf Nachbarschaftsgruppen, die ebenfalls auf WhatsApp unterwegs sind. Soweit die MZ sehen konnte, sind die Erfahrungen damit gut. Mehrere Bürger geben an, dass die Schäden nach einer Nachricht behoben worden seien. So berichtet ein Nachbar aus dem Viertel Pere Garau, am 16. April sei ein Spieltisch von der Plaça Guillem Moragues verschwunden, am 3. Mai habe er das Problem der Stadt gemeldet, am 21. Mai sei der Tisch wieder aufgebaut worden.

Allein im Mai kamen 861 Nachrichten bei der WhatsApp-Nummer an. Das sind im Schnitt 28 Nachrichten pro Tag. Die Zahl der Meldungen ist seit Januar 2020 mehr oder weniger konstant. Bento warnt davor, dass die Bürger keinerlei unmittelbare Rückmeldung erhalten. Wer direkt mit der Stadt kommunizieren will, kann stattdessen unter der Telefonnummer 010 anrufen oder eine E-Mail an ajuntament@palma.cat schreiben. Für weitere Beschwerden oder Anregungen hat die Stadt auch ein Formular auf ihrer Website bereitgestellt. Sie finden das Beschwerdeportal hier. bit.ly/beschwerden-palma.