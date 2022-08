Am 15. August ist in ganz Spanien ein gesetzlicher Feiertag. Katholiken feiern an diesem Tag den Aufstieg der Jungfrau Maria in den Himmel. An Mariä Himmelfahrt dürfen deswegen auch in Teilen Bayerns und im Saarland Arbeitnehmer zu Hause bleiben. Auf Mallorca gibt es anlässlich dieses Feiertages in insgesamt 67 Kirchen sehenswerte Darstellungen der Muttergottes auf ihrem Sterbebett (mehr dazu hier).

Da Mariä Himmelfahrt einer der zehn verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage auf Mallorca ist, öffnen manche Kaufhäuser und große Geschäfte ihre Türen. Kleine Läden dürfen ohnehin auch sonn- und feiertags öffnen. Allerdings gelten am 15. August zum Teil verkürzte Öffnungszeiten, und viele Läden bleiben trotz allem geschlossen. Die Geschäfte in den Urlauberhochburgen sind zumeist geöffnet. Hier eine Auswahl an Supermärkten, Kaufhäusern und Einkaufszentren, die am 15. August auf Mallorca öffnen. Supermärkte: Carrefour: 9 bis 22 Uhr

9 bis 22 Uhr Alcampo: 10 bis 20 Uhr

10 bis 20 Uhr Eroski: Übliche Öffnungszeitung, je nach Laden unterschiedlich

Übliche Öffnungszeitung, je nach Laden unterschiedlich Aldi : Die meisten Läden sind von 9 bis 22 Uhr geöffnet, in Palma bleibt allerdings der Aldi an der Carrer Aragó zu und der am Carrer l'Hort de les Ánimes nur bis 15 Uhr geöffnet. In Marratxí ist der Aldi ebenfalls nur von 9 bis 15 Uhr geöffnet.

: Die meisten Läden sind von 9 bis 22 Uhr geöffnet, in Palma bleibt allerdings der Aldi an der Carrer Aragó zu und der am Carrer l'Hort de les Ánimes nur bis 15 Uhr geöffnet. In Marratxí ist der Aldi ebenfalls nur von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Mercadona lässt beinahe alle Läden zu, nur in Calvià (Carrer Zaragoza, 1) ist der Supermarkt von 9 bis 22 Uhr geöffnet

lässt beinahe alle Läden zu, nur in Calvià (Carrer Zaragoza, 1) ist der Supermarkt von 9 bis 22 Uhr geöffnet Lidl hat ebenfalls nur in Calvià geöffnet Shopping: El Corte Inglés (Avinguda d'Alexandre Rosselló und Avinguda de Jaume III, Palma): 9 bis 21.30 Uhr

(Avinguda d'Alexandre Rosselló und Avinguda de Jaume III, Palma): 9 bis 21.30 Uhr Porto Pi (Avinguda Gabriel Roca, Palma): 9 bis 22 Uhr

(Avinguda Gabriel Roca, Palma): 9 bis 22 Uhr Fan Mallorca Shopping (Carrer del Cardenal Rossell, Palma): 10 bis 22 Uhr

(Carrer del Cardenal Rossell, Palma): 10 bis 22 Uhr Mallorca Fashion Outlet (Festival Park, Marratxi): 10 bis 22 Uhr