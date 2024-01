Hackerangriffe und Datenlecks spülen täglich unzählige Kombinationen aus Benutzernamen und Passwörtern ins Netz. Für Internet-User bedeutet das: möglichst schneller sein als potenzielle Angreifer. Was in den Untiefen des Internets an kompromittierten Log-in-Daten für Konten und Dienste zu finden ist, sammelt der australische Sicherheitsforscher Troy Hunt in einer Datenbank, die er allen gratis zur Verfügung stellt.

