Wer einen älteren Fernseher in seiner Wohnung stehen hat, der schaut auf Mallorca seit Mittwoch (14.2.) sprichwörtlich in die Röhre. Der Valentinstag war der Zeitpunkt, an dem das digitale terrestrische Fernsehen, in Spanien televisión digital terrestre (TDT) genannt, abgeschaltet wurde. Mit der Umsetzung eines königlichen Dekrets aus dem Januar 2023 ist also seit Mitte Februar auf den Bildschirmen in Spanien nur noch HD-Fernsehen empfangbar. Die Geräte, die in den vergangenen zehn Jahren verkauft wurden, sollten die Voraussetzungen für den Empfang im Prinzip erfüllen.

Mehr zum Thema Fernseher im Daumen: Man glaubt mir nicht