Mallorca-Urlaub: Zahlreiche neue Flugverbindungen von Köln/Bonn nach Palma

Am Sonntag (31.3.) startet der neue Sommerflugplan am Köln/Bonn Airport mit zahlreichen neuen Verbindungen nach Palma. Die Fluggesellschaften Eurowings, Ryanair, Leav und Condor steuern die Insel in diesem Jahr wieder in hoher Frequenz an.

Condor kehrt nach einjähriger Pause zurück

Der deutsche Ferienflieger Condor wird im Sommer nach einjähriger Pause wieder mehrere Verbindungen zwischen dem Flughafen Köln/Bonn und dem Flughafen Son Sant Joan in Palma unterhalten. Ab dem 9. Mai fliegt Condor wöchentlich fünf Mal nach Mallorca und zurück. Immer montags, mittwochs, donnerstags, freitags und samstags geht es mit der Airline auf die Insel. Condor hatte im vergangenen Jahr keine Flüge zwischen Köln und Palma angeboten.

Täglich rund zehn Verbindungen zwischen Köln und Palma

Der neue Sommerflugplan des Flughafens Köln Bonn sähe täglich rund zehn Mallorca-Verbindungen vor, sagt ein Flughafen-Sprecher der MZ. Etwa die Hälfte davon unterhält der Lufthansa-Ableger Eurowings. Von Köln/Bonn geht es diesen Sommer zu insgesamt 110 Destinationen auf der Welt. "Wir freuen uns sehr über diese große Auswahl, die wir unseren Fluggästen in der Hauptreisezeit bieten können", sagte Thilo Schmid, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Köln/Bonn GmbH, laut einer Pressemitteilung.

Gültig ist der Sommerflugplan bis zum 26. Oktober.