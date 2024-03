In der Kathedrale oder auf Deutsch: Diese Gottesdienste können Sie zu Ostern auf Mallorca besuchen

In der Karwoche und an Ostern strömen Gläubige in die Kirche, um des Leids und der Auferstehung Christi zu gedenken. Neben den Gottesdiensten auf Spanisch und Katalanisch in der Kathedrale sowie in fast allen anderen Kirchen der Insel gibt es auch in den deutschsprachigen katholischen und evangelischen Gemeinden feierliche Messen:

Gottesdienste in Palmas Kathedrale

Gründonnerstag, 28. März, 18 Uhr

Karfreitag, 29. März, 18 Uhr

Karsamstag, 30. März, 22 Uhr

Ostersonntag, 31. März, 10.15 Uhr (ab 9.45 Uhr u. a. Prozession)

Deutschsprachige katholische Gottesdienste

Gründonnerstag, 28. März, 17 Uhr, weiße Strandkirche, San Fernando, Playa de Palma

Karfreitag, 29. März, 13 Uhr, weiße Strandkirche, San Fernando, Playa de Palma

Karfreitag, 29. März, 15 Uhr, Krypta der Kirche Santa Cruz, Plaza Porta de Sant Catalina, 1, Palma

Karsamstag, 30. März, 21 Uhr (Osternacht und Osterfeuer), weiße Strandkirche, San Fernando, Playa de Palma

Ostersonntag, 31. März, 9 Uhr, Sant Crist, Carrer dels Pins, 16, Peguera

Ostersonntag, 31. März, 10.30 Uhr, weiße Strandkirche, San Fernando, Playa de Palma

Ostersonntag, 31. März, 12 Uhr, große Kirche Santa Cruz, Plaza Porta de Sant Catalina, 1, Palma

Ostermontag, 1. April, 10.30 Uhr, weiße Strandkirche, San Fernando, Playa de Palma

Deutschsprachige evangelische Gottesdienste