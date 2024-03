Der große MZ-Überblick: Wann haben die Supermärkte, Drogerien und Einkaufszentren über die Osterfeiertage 2024 auf Mallorca geöffnet?

Wann und wo bekommt man in den hiesigen Supermärkten zu Ostern noch die Zutaten fürs Feiertagsessen, kann man sich als Urlauber mit Snacks und Getränken für die Ausflüge ausstatten oder sich mit Hygieneprodukten wie Sonnencreme eindecken? Die Ostereinkäufe wollen geplant sein, denn sowohl Gründonnerstag (28.3.) als auch der in Spanien hochheilige Karfreitag (29.3.) und Ostermontag (1.4.) sind auf der Insel Feiertage. Am Karsamstag (30.3.) haben alle großen Supermärkte geöffnet, am Gründonnerstag (28.3.) zumindest ein Großteil. Es könnte aber voll werden.

Alcampo

Die Tochterfirma der französischen Kette ist auf Mallorca nur mit einem Supermarkt in Marratxí vertreten. Am Gründonnerstag ist normal von 9 bis 22 Uhr geöffnet, am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag bleibt Alcampo aber zu. alcampo.es

Aldi

Die Geschäfte der deutschen Supermärkte haben laut einer Sprecherin am Gründonnerstag alle von 9 bis 21.30 Uhr geöffnet, am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag haben einige wenige geschlossen, so etwa das Geschäft in Marratxí oder im Carrer de l’Uruguai, 4, in Palma. Einige Läden, wie etwa der in Campos oder Palmanova sowie die Geschäfte in Can Picafort und Cala Millor haben während der Ostertage täglich geöffnet, bestätigte eine Sprecherin. aldi.es

Bip

Die mallorquinische Kette ist bekannt dafür, praktisch immer geöffnet zu haben. In Palmas Zentrum haben die BIPs täglich (auch am Karfreitag) von circa 8 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet, etwa das Geschäft im Carrer de Sant Francesc, 2, in der Altstadt. Auf den Dörfern stellen manche Filialen am Wochenende und an den Feiertagen auf halbtags um und machen um 14 Uhr zu sowie am Karfreitag gar nicht auf. Die Filiale in Alaró etwa öffnet am Gründonnerstag und Ostermontag von 9 bis 14 Uhr, am Karfreitag und Ostersonntag gar nicht, am Samstag von 9 bis 20.30 Uhr. moyasaus.com

Carrefour

Die französische Kette ist auf Mallorca mit riesigen Supermärkten vor allem in den großen Einkaufszentren wie dem Fan oder dem in Porto Pi präsent. Daneben gibt es ebenfalls in Palma wie auch andernorts kleinere Geschäfte, die Carrefour Express heißen. Die meisten Geschäfte haben an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag zu. Am Gründonnerstag und Karsamstag gelten normale Öffnungszeiten. Es gibt allerdings eine Ausnahme: Wer den rechtzeitigen Einkauf verschlafen hat, kann in der Filiale in Sa Coma auch an den Feiertagen und am Ostersonntag von 9 bis 22 Uhr einkaufen. Carrefour.es

El Corte Inglés

Das Kaufhaus mit Supermarkt an Palmas Avenidas hat am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen. Die Filiale in der Einkaufsmeile Jaime III hat am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag verkürzte Öffnungszeiten (11-20.30 Uhr). Am Gründonnerstag und Karsamstag sind beide Geschäfte zu den herkömmlichen Zeiten (9-21.30 Uhr) geöffnet. elcorteingles.es

Opencor / Supercor

Zu dem spanischen Kaufhausketten-Riese gehören auch der täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnete Opencor im Carrer Carrer de Ramon y Cajal, 17, in Palma sowie der Supercor nahe dem Son-Moix-Stadion (Camí de la Vileta, 5). Letzterer hat nur am Gründonnerstag und Karsamstag jeweils von 9.15 bis 21.15 Uhr geöffnet). Daneben gibt es fast inselweit an Tankstellen angegliederte Mini-Supercor-Märkte. Für sie gelten die Öffnungszeiten der jeweiligen gasolineras. opencor.es / supercor.es

Eroski

179 Filialen hat die baskische Supermarktkette auf den Balearen. Im Gegensatz zum großen Konkurrenten Mercadona wird hier mancherorts auch am Feiertag gearbeitet. Am Gründonnerstag haben laut den Angaben auf der Website alle Läden offen. Das Geschäft in der Avinguda de l’Argentina, 20, in Palma etwa hat auch an allen anderen Osterfeiertagen sowie am Ostersonntag von 9 bis 0 Uhr geöffnet. eroski.es

Mercadona

Der wohl bekannteste spanische Supermarkt stellt bereits am Gründonnerstag auf halbtags um und öffnet von 9 bis 15 Uhr. Am Karsamstag ist normal bis 21.30 Uhr offen. Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag ist geschlossen. mercadona.es

Lidl

Die deutsche Supermarktkette hat je nach Filiale unterschiedliche Öffnungszeiten. So haben die meisten Geschäfte in Palma, etwa das in der Avinguda de México, 5, am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen, Gründonnerstag und Karsamstag von 9 bis 21.30 Uhr regulär geöffnet. Unter anderem die Filialen in Molinar, Arenal, Sa Pobla haben am Karfreitag und Ostersonntag zumindest eingeschränkt, von 9 bis 15 Uhr geöffnet, die unter anderem in Palmanova, Santanyí, Can Picafort und Inca (C/. Pagesos, 28) an beiden Tagen von 9 bis 21.30 Uhr. lidl.es

Einkaufszentren

Das Mallorca Fashion Outlet wirbt damit, das ganze Jahr geöffnet zu haben. Folglich kann auch an den Feiertagen regulär von 10 bis 22 Uhr eingekauft werden. Die Läden im Einkaufszentrum Fan an der Flughafen-Autobahn und dem Einkaufszentrum Porto Pi haben Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag geschlossen.

mallorcafashionoutlet.com, fanmallorca.com, portopicentro.es

Agromart

Die mallorquinische Kette ist mit 23 Geschäften auf Mallorca vertreten. Am Gründonnerstag hat die Mehrheit von circa 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Karfreitag haben alle zumindest bis 14 Uhr geöffnet, am Ostersonntag bleiben sie zu. Am Ostermontag sind alle Geschäfte bis auf das in Son Rossinyol von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet. agromart.es

Müller

Kunden der deutschen Drogeriekette haben gute Chancen, auch an den Feiertagen an Hygieneartikel und Co. zu kommen. Am Gründonnerstag haben alle Filialen der Insel geöffnet, am Karfreitag ausgewählte (etwa Inca, Palma - Plaça d’Espanya, Santa Ponça, Andratx, Llucmajor). Am Ostersonntag ist, wie gehabt, etwa das Geschäft an der Plaça d’Espanya in Palma auf. Auch am Ostermontag steht man vielerorts nicht vor verschlossener Türe. Geöffnet haben etwa die Standorte: Palma - Plaça d’Espanya, Andratx, Santa Ponça, Inca, Alcúdia, Capdepera, Son Servera, Manacor, Campos, Llucmajor). mueller.es

Rossmann

Die beiden aktuell geöffneten Filialen in Felanitx und Palma von Rossmann öffnen nur am Gründonnerstag und am Karsamstag während der üblichen Geschäftszeiten, von 9 bis 21.30 Uhr. Am Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag dürfen die Mitarbeiter von Rossmann durchatmen. Wie es bei der Kette heißt, wird das Geschäft in Manacor, das bei einem Brand in Mitleidenschaft gezogen worden war, voraussichtlich erst am 31. Mai wiedereröffnen. rossmann.es

Deutscher Supermarkt Sam

Wer seinen Gaumen mit deutschen Oster-Naschereien verwöhnen und seinen Liebsten ein typisch deutsches Ostermenü auftischen will, kann während der Osterfeiertage zumindest am Karsamstag und am Ostermontag an die Playa fahren. Dann hat der Sam von 10 bis 19 Uhr auf. FB: SAM Der Deutsche Supermarkt auf Mallorca

