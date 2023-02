Hunderttausende haben in Madrid gegen Kürzungen im öffentlichen Gesundheitswesen protestiert. Nach einem Sternmarsch versammelten sich nach Angaben der Organisatoren circa eine Million Menschen am Sonntag am Cibeles-Platz im Zentrum der spanischen Hauptstadt. Damit wurde die Zahl der Teilnehmer des letzten Massenprotests gegen die Sparprogramme der konservativen Regionalregierung, als im November 2022 laut Organisatoren knapp 700.000 auf die Straße gegangen waren, deutlich übertroffen. Das Innenministerium schätzte die Zahl der Demonstranten auf 250 000.

