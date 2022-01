Es gibt Strecken, die liegen manchen Radfahrern einfach. Tim Wellens fühlt sich in den Bergen auf Mallorca pudelwohl. Der Belgier hat die dritte Etappe der Mallorca Challenge am Freitag (28.1.) gewonnen. Mal wieder ist man versucht zu sagen.

Auch dem spanischen Altmeister Alejandro Valverde behagt der Trofeo Serra de Tramuntana. Vier Mal gewann der 41-Jährige das Rennen, zuletzt 2015. Doch von 2017 bis 2019 hieß der Sieger stets Tim Wellens. Die beiden Radprofis lieferten sich diesmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das schließlich Wellens gewann.

Zum Ärger der spanischen Fans: Sie beschuldinge, Wellens den Altmeister in Richtung Absperrung abgedrängt zu haben. Im Video ist zu sehen, wie Valverde wohl aus Vorsicht vor der Ziellinie langsamer wird. Die Rennleitung hat Wellens jedoch nach kurzer Unterredung bestätigt.

Verfolgt wurde das Duo unter anderem vom Sieger der ersten Etappe, Brandon McNulty, dem deutschen Spitzenfahrer Emanuel Buchmann und dem Mallorquiner Enric Mas.

Zwei Etappen stehen bei der Challenge noch an. Am Samstag geht es von Pollença nach Andratx, am Sonntag von der Playa de Palma nach Palma. /rp