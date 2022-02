Mit Unfällen hat der ehemalige deutsche Radprofi Marcel Wüst ja leider Erfahrung. Am Sonntag (7.2.) stürzte der 54-jährige frühere zwölfmalige Etappensieger bei der Vuelta a España auf Mallorca schwer und zog sich dabei zahlreiche Brüche zu. Die MZ erreichte ihn am Donnerstagvormittag (10.2.) in der Klinik Palmaplanas, wo Wüst momentan auf den Transport nach Deutschland wartet. In Hannover soll er operiert werden. "Ich bin gerade aufgestanden und schaue hier aus meinem Bett in die Sonne und auf die Berge der Tramuntana", berichtet er erstaunlich gut gelaunt.

Seine rheinische Frohnatur kann der folgenschwere Sturz nicht erschüttern. "Sieben auf einen Streich" stellt er lapidar fest. "Ich habe mir fünf Rippen, ein Schlüsselbein und ein Schulterblatt gebrochen. Wobei das Schulterblatt eher zertrümmert ist." Da müsse man jetzt erst einmal sehen, wie man das wieder hinbekommen könne. Er habe aber bereits einen Spezialisten in Hannover ausfindig gemacht, der die anfallenden Operationen gemeinsam angehen wolle. "Er hat mir auch gesagt, dass wir ein Leben ohne Einschränkungen wieder hinbekommen." So lange, bis er transportfähig sei, warte er in der Klinik. "In der Zwischenzeit können die Rippen schon einmal ein bisschen ausheilen, da kann man ja ohnehin nichts operieren", sagt Wüst. So oder so, der 54-Jährige stellt sich auf eine längere Reha-Phase nach der Operation ein.

Bodenwelle wird Wüst zum Verhängnis

Der Transport ist derzeit noch nicht möglich, weil der Kölner bei seinem Sturz auch eine leichte Lungenperforation erlitt und deshalb so nicht ausgeflogen werden kann. Eventuell werde eine Drainage gelegt oder es müsse gewartet werden, bis der Riss wieder verheilt sei, so Wüst. Es dürfe schließlich keine Luft in den Brustraum gelangen.

Den Unfall rekapituliert der Betreiber des Radsporthotels "Casa Ciclista" in Cala Murada im Südosten von Mallorca wie folgt: "Ich war mit ein paar Jungs ein langsames Sonntagnachmittagsründchen fahren, zwei Stunden, mehr nicht. In S'Alquería Blanca bin ich dann nach in einer Kurve mit etwa 35 km/h über eine Bodenwelle gefahren, die ich nicht wahrgenommen hatte." Das Fahrrad habe sich daraufhin mit dem Vorderrad aufgestellt und er selbst sei voll auf seine rechte Seite gefallen. "Ich habe sofort gemerkt, dass einiges kaputt ist." Ein Krankenwagen brachte Wüst zunächst nach Porto Cristo, von dort wurde er weiter in die Klinik Palmaplanas transportiert, wo er seitdem von den Ärzten und seiner Frau "großartig versorgt" werde.

Casa Ciclista bleibt für Urlauber geöffnet

Seine "Casa Ciclista" werde allerdings weiterhin geöffnet bleiben, erzählt Wüst. "Wer dort Radurlaub machen will, kann gerne kommen. Es gibt halt nur keine Ausfahrten mit mir in der nächsten Zeit." Und die Verpflegung müssten die Gruppen auch in Eigenregie organisieren. Demnächst startet auf Mallorca die Hauptsaison der Radsporturlauber, die der Ex-Profi in diesem Jahr nicht auf Mallorca verbringen können wird. Dafür appelliert er an die Radurlauber: "Passt auf, wenn ihr hier unterwegs seid. Ihr seht, es kann auch jemanden, der wirklich fahren kann, auf die Fresse hauen."

Ein Sturz war im Jahr 2000 auch für das Karriereende von Wüst verantwortlich. Im August war Wüst in Frankreich nach einem Zusammenstoß mit dem Franzosen Jean-Michel Thilloy bei hohem Tempo gestürzt. Dabei erlitt der Deutsche schwere Kopfverletzungen. Er verlor das rechte Augenlicht und musste daraufhin seine Karriere beenden. Zuvor gewann Wüst insgesamt 14 Etappen bei der Vuelta a España, dem Giro d'Italia und der Tour de France.