Der frühere Weltklasse-Hochspringer Carlo Thränhardt kann nachvollziehen, dass der mallorquinische Tennis-Superstar Rafael Nadal trotz seiner chronischen Fußbeschwerden bisher nicht seine Karriere beendet. Das erklärte der als Mental- und Fitnesscoach zum deutschen Davis-Cup-Team gehörende Thränhardt, der an diesem Dienstag 65 Jahre alt wird, im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

"Das verstehe ich total", sagte Thränhardt mit Blick auf Nadals Entscheidung, nach seinem 14. Titel bei den French Open zuletzt nicht die Karriere zu beenden. Wenn die Liebe zum Sport so groß sei und das Gefühl da sei, noch wichtige Matches spielen zu müssen, "dann hat er mein vollstes Verständnis".

Rafael Nadal erreicht das Viertelfinale in Wimbledon

Der 36 Jahre alte Spanier erreichte am Montag durch seinen Drei-Satz-Erfolg über den Niederländer Botic van de Zandschulp das Viertelfinale beim Rasenturnier in Wimbledon. mit 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). Nadal kassierte im dritten Satz zwar zwei Breaks, blieb aber in den entscheidenden Momenten abgeklärt. Er trifft nun auf den an Nummer elf gesetzten US-Profi Taylor Fritz, der dem australischen Qualifikanten Jason Kubler mit 6:3, 6:1, 6:4 keine Chance ließ und bislang noch keinen Satz abgegeben hat.

Nadal besitzt weiter die Chance auf seinen dritten Grand-Slam-Titel des Jahres. Im Finale könnte es zu einem Duell mit dem topgesetzten Titelverteidiger Novak Djokovic aus Serbien kommen.

Der 22-malige Grand-Slam-Gewinner Nadal leidet seit einigen Jahren am Müller-Weiss-Syndrom, einer seltenen und degenerativen Erkrankung. Er hatte sich nach eigenen Angaben zuletzt einer pulsierten Radiofrequenztherapie unterzogen. Seine chronischen Schmerzen im linken Fuß wurden durch eine Betäubung der betroffen Nerven gelindert, diese können den Schmerzreiz nicht mehr zum Gehirn weiterleiten.