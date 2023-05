Nach zwei Pleiten hintereinander steckt Atlético Baleares, nach Real Mallorca der zweitgrößte Fußballclub der Insel, wieder in akuter Abstiegsnot. Durch die 1:2-Heimniederlage am Sonntag (7.5.) ist der Drittligist des deutschen Eigentümers Ingo Volckmann auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Drei Spiele hat die Mannschaft noch Zeit, um den Abstieg abzuwenden. Hoffnung macht der Spielplan. Denn in den kommenden zwei Wochen geht es gegen die direkte Konkurrenz.

"Wir müssen gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. Das Ergebnis lügt nicht. Sie waren schlicht besser als wir", sagte Trainer Tato über den Gegner Real Sociedad B. Die Basken, die in der vergangenen Saison aus der zweiten Liga abgestiegen waren, gingen nach 17 Minuten in Führung. Drei Minuten später trafen sie erneut, allerdings ins eigene Tor.

Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Nach 55 Minuten ging die zweite Mannschaft des Erstligisten aus San Sebastián erneut und Führung und gab den Vorsprung nicht wieder her. "Wir hatten zwar noch zwei, drei Gelegenheiten, aber so ehrlich müssen wir sein, dass es nicht gereicht hat", so Tato.

Endspiele gegen die Konkurrenz

Atlético Baleares steht nun auf dem 16. Tabellenplatz. Die fünf Letzten der 20 Teams steigen ab. Mit gleich drei Mannschaften ist der Arbeiterclub aus Palmas Osten punktgleich, weitere vier Mannschaften haben höchstens drei Punkte Vorsprung und sind somit auf Schlagdistanz.

In den kommenden zwei Wochen stehen gleich zwei Kellerduelle an. Am Sonntag (14.5.) geht es auswärts zum 17. Real Unión. Der Club aus Irún ist seit drei Spielen ungeschlagen. Geht das in die Hose, wird das Heimspiel gegen den Vorletzten Calahorra wohl zu einem Endspiel. Die Partie wird außerhalb der gewöhnlichen Spielzeit am Samstag (20.5.) um 19.30 Uhr angepfiffen. Das letzte Spiel ist auswärts bei Logroñés, die derzeit noch eine geringe Chance auf eine Play-off-Teilnahme haben. /rp