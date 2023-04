Diesmal war es ein Herzschlag-Finale, aber wieder hat Atlético Baleares in der Primera División RFEF einen Sieg eingefahren. Der Fußball-Drittligist von Eigentümer Ingo Volckmann setzte sich am Sonntag (23.4.) im heimischen Estadi Balear gegen Nàstic Tarragona mit 2:1 durch und hat damit aus den vergangenen sechs Partien fünf Siege und ein Unentschieden geholt. In der ersten Halbzeit sah es so aus, als könnten die Gäste, die in der Tabelle nun hinter den Gastgebern stehen, die Serie von Atlético Baleares unterbrechen. In der 27. Minute ging Tarragona durch einen Treffer von Pablo Fernández in Führung und nahm diesen Vorsprung auch mit in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel stürmten die Hausherren dann mit allem, was sie hatten, auf das Gehäuse der Gäste zu, die der Entschlossenheit des Teams von Trainer Tato García wenig entgegenzusetzen hatten. Zunächst stellte Xisco Jiménez in der 61. Minute nach einem unübersichtlichen Getümmel im Strafraum den Ausgleich her, dann schoss Dioni in der 68. Minute die Heimelf in Führung. Es war der 184. Treffer des Torjägers in seiner Karriere in der Dritten Liga. Damit hat Dioni den bisherigen Rekord von Santiago Castillejo eingestellt. Irreguläres Tor und Rote Karte zum Schluss Das könnte Sie interessieren: Sport Deutscher Eigentümer Ingo Volckmann bekennt sich zu Mallorcas Drittligisten Atlético Baleares Sport Mallorca-Drittligist Atlético Baleares: Es ist wie verhext Sport Atlético Baleares holt mal wieder einen Punkt Sport Atlético Baleares in der Krise: Die Fans halten dennoch zum "deutschen" Drittligisten auf Mallorca Sport Niederlage und Sieg - so haben Real Mallorca und Atlético Baleares gespielt Hektisch wurde es dann noch einmal in der Schlussminute. Zunächst zappelte der Ball im Netz von Atlético Baleares. Im letzten Angriff des Spiels hatte der Torhüter der Gäste, der mit nach vorne gestürmt war, den Ball ins Gehäuse der Gastgeber befördert. Der Schiedsrichter entschied auf Handspiel, obwohl der Ball wohl vom Kopf des Schlussmanns ins Tor ging. Gästespieler Manu García regte sich derart über die Entscheidung des Unparteiischen auf, dass er einen Spieler von Atlético Baleares umrempelte und dafür die Rote Karte sah. Atlético Baleares steht nach dem beeindruckenden Sprint nun auf dem 10. Tabellenplatz mit 43 Punkten. Die Abstiegszone ist trotzdem nur vier Zähler entfernt, weil nach dieser Saison fünf der 20 Teams absteigen. Die Play-offs um den Zweitliga-Aufstieg sind neun Zähler entfernt. Fünf Spiele sind in dieser Saison noch zu absolvieren. /jk