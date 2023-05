Es war ein Wettlauf gegen die Zeit, und Rafael Nadal hat ihn verloren. Wie spanische Medienberichte übereinstimmend schreiben, verpasst der 36-Jährige erstmals seit 2004 die French Open. Das Fehlen beim Grand Slam sorgt dafür, dass der Sandplatzkönig nicht länger der beste Tennisprofi Mallorcas ist.

Nadal hat sich zu dem Aus bislang nicht geäußert. Wie wichtig die French Open sind, zeigt auch, dass er für die Turnierabsage eigens eine Pressekonferenz am Donnerstagnachmittag (18.5.) in seiner Tennisakademie in Manacor einberufen hat. Bei seinem Alter kann man natürlich nie ein spontanes Karriereende ausschließen, die Gerüchte gehen jedoch in die Richtung, dass Nadal eine neue Strategie vorstellen wird, mit der er seine Verletzung auskurieren will.

Nadal ist seit den Australian Open verletzt

Bei den Australian Open hatte sich Nadal am Lenden-Darmbein-Muskel im linken Bein verletzt. Die Ärzte hatten damals die Ausfallzeit auf acht Wochen geschätzt. Mittlerweile sind bereit vier Monate vergangen, seitdem der Tennisprofi letztmals ein offizielles Match gespielt hat.

Als Nadal in den vergangenen Wochen nach und nach die kleineren Turniere absagte, sprach er stets davon, dass er sich auf einem guten Weg befinde. Zudem wurde er immer wieder beim Training auf dem Platz gesehen. Ob der Mallorquiner sich nun auf die Rasensaison vorbereitet und eventuell gar ein erstes Mal bei den Mallorca Championships in Santa Ponça spielt, ist unklar. Er könnte auch direkt die Hartplatzsaison im Herbst anpeilen.

Jaume Munar zieht an Nadal vorbei

Durch das French Open-Aus verliert der 36-Jährige jedenfalls fast alle Punkte, die ihm für das Ranking geblieben waren. Nach dem Grand Slam wird Nadal nur noch 445 Zähler übrig haben, was nicht für einen Platz in den Top-100 reichen wird. Mallorcas zweitbester Tennisspieler Jaume Munar zieht mit derzeit 740 Punkten (Rang 75) dann an Nadal vorbei. /rp