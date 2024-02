Real Mallorca hat am Samstag (24.2.) einen Punkt gegen Alavés geholt. Der Erstligist spielte 1:1. Real Mallorca spielte eine starke erste Halbzeit, traf aber das Tor nicht. In der zweiten Halbzeit konnte Alavés dann nach einer Ecke durch ein Tor von Benavidez in Führung gehen. Kurz vor Schluss traf Ex-Schalker Nastasić per Kopf zum 1:1.

Salir y marcar en tan solo cuatro minutos



Benavídez activó el modo avión



Wesentlich wichtiger ist am Dienstag (27.2.) das Rückspiel im Pokal-Halbfinale gegen Real Sociedad San Sebastián. Los goles los marcan los delant…



Hola, soy Nastasic, juego de central y marco goles decisivos para el @RCD_Mallorca



Das Hinspiel gegen San Sebastián ging 0:0 aus. Real Mallorca braucht daher einen Sieg, um weiterzukommen. Das Stadion Son Moix lädt Fans zum Public Viewing ein. Der Inselclub ist derzeit auf dem 16. Tabellenplatz. /rp